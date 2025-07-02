Сухе повітря - прихований ворог імунітету: ВЕНКОН рекомендує сучасні зволожувачі повітря для вашого дому

Вологість повітря найчастіше хвилює власника житлових приміщень, адже якщо вона надмірна, то призводить до активного розмноження грибка та плісняви. Проте, лікарі впевнені: надмірна сухість – також небезпечна! Аби привести до норми цей показник, інтернет-магазин побутової техніки ВЕНКОН пропонує придбати сучасний зволожувач повітря, що раз і назавжди розв’язати таку проблему.

Надмірно сухе повітря: чому це небезпечно?

Сучасна людина практично весь рік дихає пересушеним повітрям. Взимку показник вологості, що в нормі має бути від 40 до 60%, знижений через роботу опалювальних пристроїв, влітку повітря пересушують кондиціонери.

При вдиханні надто сухого повітря слизові оболонки носоглотки, що мають відігравати роль бар’єра для інфекцій, також відчувають дефіцит вологи. Отже, місцевий імунітет поступово знижує свою ефективність. Звідси – часті захворювання на ГРВІ, грип, застуду. Особливо чутливі до вологості повітря діти, імунітет яких лише формується.

Зволожувачі повітря: що пропонують?

На щастя, вирішення проблеми давно існує. Це зручний у використанні, компактний пристрій - зволожувач повітря. Виробники пропонують декілька принципово різних систем зволожувачів.

Традиційні зволожувачі

В корпусі такого пристрою встановлений резервуар з водою, а також спеціальна фільтр-касета. Вентилятор проганяє крізь неї повітря, а випускає – уже зволожене.

Плюси:

доступна ціна;

безпека у використанні – пристрій не перенасичує повітря вологою.

Мінуси:

ледь помітний шум від працюючого вентилятора;

необхідність чищення та періодичної заміни фільтр касет.

Парові зволожувачі

В паровому зволожувачі повітря вода нагрівається до кипіння і у вигляді гарячого пару надходить у кімнату.

Плюси:

швидко підвищують вологість;

знищують бактерій, що присутні у воді;

можна застосовувати, як інгалятор, завдяки спеціальним насадкам.

Мінуси:

споживають електроенергії більше за інші моделі;

нагрівають повітря, що не зручно для використання влітку;

гарячий пар є небезпечним для дітей та домашніх тварин, тому потрібно відразу знайти для пристрою місце, де він буде недоступний.

Ультразвукові зволожувачі

В пристрої встановлена високочастотна мембрана, коливання якої розщеплює рідину на крихітні краплі.

Плюси: пристрої тихі, економічні, цілком безпечні. А суттєвий мінус – підвищені вимоги до якості води.

Мийки повітря

В резервуарі такого пристрою встановлені диски, що затримують пил та бруд з повітря.

Плюси:

повітря не лише зволожене, воно очищене від пилу та алергенів;

існують моделі, оснащені іонізуючим стрижнем, який знищує небезпечні мікроби та віруси.

Мінуси – необхідність обслуговування та досить великі габарити.

Окрім перерахованих видів, в інтернет-магазині ВЕНКОН можна замовити кліматичні комплекси, що здійснюють комплексну обробку повітря. Наші висококваліфіковані спеціалісти допоможуть уникнути помилок при виборі пристрою та розібратися з його налаштуванням.