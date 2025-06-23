Інтерфакс-Україна
Промо
23:02 23.06.2025

Знай Українське і Українську!

3 хв читати

🌿 Мова — наш код і сила

Українська мова — не просто засіб спілкування. Це код нації, культурна основа, носій нашої ідентичності. Добре володіння рідною мовою — ознака поваги до себе, своїх предків і своєї держави. Знання української — це ще й ключ до розуміння літературної спадщини, наукових досягнень і соціального успіху в сучасному суспільстві.

У 2025 році питання володіння українською стало ще більш актуальним — і не лише через МНТ (Мультипредметний тест), де мова — одна з основних дисциплін. Молодь, що планує вступ до вишу, має досконало знати не лише граматику, а й уміти будувати грамотні письмові та усні висловлювання.

Проте не лише учні чи студенти мають турбуватись про рівень знань. У робочому колі грамотне мовлення демонструє професіоналізм, а в сім’ї — культурний приклад дітям. Людина, яка вільно володіє українською, впевнена в собі, легше адаптується до нових умов, успішніше реалізує себе в соціумі.

📘 Як вивчити або вдосконалити українську мову?

Знання мови — це не лише шкільна програма. Сучасний світ дає безліч можливостей для її вдосконалення.

🔹 Словники та граматика — базові помічники

  • Словники української мови допомагають збагачувати лексику, уникати русизмів, правильно наголошувати слова. Корисні ресурси: sum.in.ua, mova.info, r2u.org.ua.
  • Граматичні довідники та підручники — незамінні при вивченні правопису, відмінювання, синтаксису. У пригоді стане “Практична граматика української мови” або “Нова українська школа”.

🔹 Тести й посібники — для підготовки та самоконтролю

  • Для учнів 9–11 класів чудово підійдуть збірники тестів ЗНО/НМТ, де тренуються не лише завдання, а й логіка розв’язання.
  • Для дорослих — тренажери для вивчення мови з вправами та поясненнями.

🔹 Репетитори, курси й навчання в закладах

  • Онлайн-курси української мови пропонують багато освітніх платформ: Prometheus, EdEra, ЗНО.Онлайн.
  • Репетитор допоможе опанувати мову індивідуально — особливо, якщо це потрібно для роботи або навчання.
  • У вишах та коледжах діють курси української мови як іноземної — для переселенців і тих, хто хоче інтегруватись у мовне середовище.

🔹 Самоосвіта — ключ до стабільного результату

  • Читання книг українською — найприродніший спосіб занурення в мову. Спробуйте класику (Леся Українка, Франко), сучасних авторів (Оксана Забужко, Софія Андрухович), або легку прозу (Ірен Роздобудько, Макс Кідрук).
  • Музика й подкасти — слухайте українських виконавців: Христина Соловій, Kalush, ДахаБраха, подкасти від UA: Радіо Культура, Мова — ДНК нації.
  • Фільми та серіали українською — переглядайте «Кіборги», «Носоріг», «Крути 1918», «І будуть люди».

✅ Українська — це сучасно, перспективно і патріотично

Мова — це не лише шкільний предмет. Це інструмент професійного та особистісного зростання. Це маркер культурної свідомості. Володіння українською мовою на високому рівні відкриває двері до якісного навчання, престижної роботи та щоденного комфорту в комунікації.

👉 Почніть із малого: додавайте українські слова у щоденне мовлення, читайте 10 сторінок українською щодня, слухайте українські пісні. А головне — пишайтеся тим, що ви українець чи українка. І не забувайте: «Знай Українське і Українську!» — це не гасло, а стиль життя.

Читайте українською - https://book-ye.com.ua/

 

ОСТАННЄ

RegTech революція: як регуляторні технології змінюють український фінансовий ринок

ТОП напрямків для відпустки на літо 2025 року від турагенції ТурПошук

Все, що потрібно знати про догляд за двигуном

Як обрати надійного постачальника шкарпеток оптом

Секційні гаражні ворота для дому - поєднання надійності й зручності

Кондиціонер або рекуператор: що рекомендують експерти ВЕНКОН?

Як доглядати за чоловічими кросівками, щоб вони служили довше

Новинка! Конструктор сайтів Zomro: швидке створення сайту без програмування

Як обрати газовий котел в Україні в 2025 році? Поради від ВЕНКОН

Як збільшити продажі товарів чи послуг у месенджерах та Instagram? Запустити воронки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА