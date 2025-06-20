Кондиціонер або рекуператор: що рекомендують експерти ВЕНКОН?

Асортимент кліматичного обладнання сьогодні неймовірно різноманітний, а звичні всім кондиціонери можна зустріти майже в кожній оселі, громадських, торгових та виробничих приміщеннях. Але експерти компанії ВЕНКОН переконані: оптимальним вирішенням стане поєднання роботи двох пристроїв: рекуператору та кондиціонеру.

Для чого потрібен рекуператор?

Всі добре знають, що навіть найкращий кондиціонер не може забезпечити приміщення свіжим повітрям: він лише фільтрує його та регулює температуру. Рекуператор – це припливно-витяжний вентиляційний пристрій, який забезпечує приплив свіжого повітря в приміщення та видалення відпрацьованого повітря, одночасно повертаючи частину тепла в приміщення.

Функція рекуператора дуже проста: він здійснює постачання свіжого, насиченого киснем повітря – без жодних протягів, пилу та алергенів. В процесі роботи рекуператор забирає частину тепла з повітря, що видаляється з приміщення, та передає його припливному.

Конструкція рекуператора досить проста, складається з одного або двох вентиляторів, теплообмінника та системи фільтрації. Теплообмінники (роторні або пластинчаті) забезпечують обмін тепла без змішування потоків повітря.

Переваги використання рекуператора

Головна перевага рекуператора – економічність:

в порівнянні з іншими вентиляційними пристроями, він не витрачає електроенергію на обігрів або охолодження вуличного повітря;

на відміну від центральної вентиляції, рекуператор не потребує складного монтажу та обслуговування, що також дозволяє економити кошти.

Та, звісно, головний «плюс» використання рекуператора – це реальна можливість дихати свіжим чистим повітрям за будь-якої пори року, навіть, якщо в приміщенні працює кондиціонер. За рахунок часткового охолодження потоку повітря, що надходить ззовні, ви отримуєте можливість оптимізувати роботу кондиціонера, який більше не доведеться експлуатувати на повній потужності.

Як вибрати?

Сучасний ринок побутової техніки пропонує споживачам великий вибір рекуператорів:

Реверсивні – в процесі роботи періодично перемикаються між режимами витяжки та припливу, потребують одного повітропроводу для теплообміну.

Перехресні працюють в режимі постійної рекуперації: припливний та витяжний потоки розділені пластинами теплообмінника. Повітрообмін здійснюється через два повітропроводи.

Роторні пристрої або рекуператори з обертовим колесом, названі так через особливу конструкцію теплообмінника, який має вигляд колеса з численними каналами. Такі рекуператори вирізняються високою ефективністю роботи.

Як обрати рекуператор, що буде ідеально працювати в тандемі з кондиціонером? Реальна можливість зробити безпомилковий вибір – звернутися до фахівців компанії ВЕНКОН, які володіють знаннями експертного рівня, тож проконсультують вас перед покупкою, забезпечать швидку доставку, професійний монтаж та обслуговування обладнання.