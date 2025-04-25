1-й центр рекрутингу зможе рекрутувати за контрактом 18-24 в ще чотири бригади Сухопутних військ

Наказом начальник Генерального штабу Збройних сил України, збільшено з 16 до 24 кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони "Контракт 18-24". До оновленого переліку бригад, які беруть участь в проєкті зокрема додались такі підрозділи Сухопутних військ:

3 окрема танкова Залізна бригада;

47 окрема механізована бригада "Маґура";

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

127 окрема бригада територіальної оборони.

Як повідомляється на офіційному сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ https://lfrecruiting.com.ua/, за проєктом "Контракт 18-24" пропонується суттєва фінансова стабільність, гарантована державою. Так, рекрут після підписання контракту може розраховувати на отримання 1 000 000 грн. Частина з цієї суми виплачується одразу після підписання контракту - 200 000 грн, а решта 800 тисяч - пізніше двома частинами.

Добровольці також можуть розраховувати на "нульову" іпотеку та навчання за державний кошт і безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування). Також добровольці отримають право на виїзд за кордон після року служби і можливість отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн плюс доплати за бойові завдання.

Після завершення контракту законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців. Провести цей період можна буде мандруючи світом чи вдома з родиною.

Для проходження служби за проєктом "Контракт 18-24" також ще можна обрати бригади Сухопутних військ ЗСУ, які раніше доєдналися до програми:

10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

3 окрема штурмова бригада;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Окрім того в 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ нагадують, що на днях було збільшено перелік штатних посад рядового складу, які доступні за проєктом "Контракт 18-24". Наказом начальника Генерального штабу ЗСУ від 14 квітня 2025 року відповідний перелік посад було збільшено вдвічі - розширено з 9 до 18 позицій. Зокрема, було додано наступні посади:

старший стрілець-номер обслуги

кулеметник, кулеметник-розвідник

старший навідник

розвідник-навідник, розвідник-номер обслуги, розвідник-радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець-снайпер.

До цього добровольці, які долучалися до ЗСУ за проєктом "Контракт 18-24", могли обирати з переліку обмеженому посадами: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.