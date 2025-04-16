Українська компанія СКТ Глобус отримала дозвіл KAS на інтеграцію з польськими системами e-TOLL та SENT-GEO

Компанія СКТ Глобус , український розробник і виробник GPS-трекерів та програмного забезпечення для моніторингу транспорту, у період з жовтня 2024 по лютий 2025 року успішно пройшла всі етапи сертифікації польською податковою адміністрацією Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Це дозволило офіційно інтегруватися з державними системами e-TOLL (система збору плати за проїзд дорогами Польщі) та SENT-GEO (моніторинг переміщення товарів, що підлягають контролю). СКТ Глобус стала однією з перших українських компаній, що отримала такий дозвіл, що є важливим кроком до розширення присутності на європейському ринку телематики.

Під час сертифікації компанія пройшла:

технічні випробування GPS-трекерів згідно з вимогами KAS;



інтеграційні тести на сумісність із системами e-TOLL та SENT-GEO;



практичні дорожні тести з передачі геолокаційних даних у реальному часі.

СКТ Глобус має повністю українське виробництво та власний хмарний сервіс супутникового моніторингу транспорту, який вже використовують тисячі перевізників. Вихід на польський ринок — це стратегічний крок для компанії та для українського логістичного бізнесу загалом.

У процесі налагодження співпраці з польською стороною вагому підтримку надала Торгово-Промислова Палата України , сприявши діалогу з держструктурами Польщі.

Ця інтеграція відкриває нові можливості для українських автоперевізників, які здійснюють міжнародні рейси через територію Польщі. Вони тепер можуть використовувати обладнання та сервіси українського виробника, яке відповідає всім вимогам законодавства ЄС. Це дозволяє зменшити витрати, забезпечити юридичну прозорість і не залежати від іноземних провайдерів.

СКТ Глобус продовжує інвестувати в інновації у сфері телематики, зокрема в GPS-технології, підвищення якості обслуговування та розвиток нових функцій для транспортної логістики.

Детальніше про компанію — на офіційному сайті: https://skt-globus.com.ua

Довідка про компанію:

СКТ Глобус працює на ринку України понад 30 років. Спеціалізується на розробці та виробництві GPS-трекерів, датчиків пального, інших IoT-пристроїв а також комплексних рішень для моніторингу транспорту та логістики. В портфелі компанії — власне обладнання, сертифіковане для використання як в Україні, так і в країнах ЄС, а також власний онлайн-сервіс з аналітикою, картографією та звітністю для перевізників. Компанія обслуговує як малого, так і великого корпоративного клієнта у сфері вантажних перевезень, агробізнесу, службах таксі та муніципального транспорту.