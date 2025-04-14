Огляд ТОП-1 інструменту для бізнесу в Україні: SITNIKS CRM

Якщо ваш бізнес досі не знає, що таке “автоматизація”, радимо якомога скоріше ознайомитись з можливостями CRM-системи, яка здатна перевернути процеси з ніг на голову! SITNIKS CRM - це надійний інструмент для автоматизації товарного бізнесу, який пропонує широкий ряд інструментів для оптимізації діяльності у соціальних мережах, на маркетплейсах, в інтернет-магазинах та чатах. Давайте розглянемо детальніше, на що здатна інноваційна CRM та як це допоможе вашому бізнесу:

Складський облік. SITNIKS CRM дозволяє відстежувати залишки на складі, автоматично оновлювати наявність, організовувати ефективне зберігання, вести точний облік та уникати надлишковості, що значно спрощує процес управління складом та зберігає бюджет компанії. Інтеграція з популярними службами доставки. Об'єднання CRM системи з Новою Поштою чи Укрпоштою допомагає спростити процес обробки та доставки замовлення. Інтеграція дозволяє зручно створювати ТТН та надсилати їх прямо в чат з клієнтом, оновлювати статуси замовлень і створювати реєстри. Власний платіжний модуль. Модуль Sitniks Pay - це інноваційний інструмент, що працює, як повноцінна платіжна система для соціальних мереж та месенджерів. Відстеження транзакцій, швидкі сповіщення про проведення оплати, миттєві звіти та ін. - все це завдяки Sitniks Pay. Автоматизація обробки запитів. SITNIKS CRM з легкістю автоматизує процес обробки запитів клієнтів, що не дозволить загубити жодного чату. Крім того, система здатна здійснювати розсилки, заповнювати форми та створювати звіти. Автоматизувавши процеси, ви маєте 100% шанс стати кращим серед опонентів! Мобільність. Мобільний додаток SITNIKS CRM у 2025 році - це те, без чого неможливо жити у сьогоднішніх реаліях. Через додаток ви маєте змогу переглянути чати з клієнтами, статистику по продажам, відстежувати склад, вносити зміни у замовлення, призначати відповідальних та ін. Мобільний додаток SITNIKS CRM - ваш бізнес на ходу! Інструменти для проведення глибокого аналізу даних. CRM-система обладнана потужними аналітичними можливостями, що дозволяє детально вивчати особисті дані споживачів (вік, стать, місцезнаходження), їх уподобання та інтереси, слідкувати за поведінкою, відстежувати активність на сайті, вивчати історію попередніх покупок та ін.

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