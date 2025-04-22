Однією з найпривабливіших особливостей розведення свиней є їх висока швидкість розмноження. Народжуються поросята вагою близько 1 кг, але подвоїти її можуть протягом першого тижня життя, якщо отримують достатньо молока від свиноматки. Саме тому розведення свиней як бізнес вважається одним із найприбутковіших. Але для цього тварини вимагають належного догляду та умов утримання.

Розведення свиней як бізнес: що треба передбачити?

Перед тим, як розпочати облаштування місця утримання тварин, потрібно з’ясувати, яких саме умов вони потребують. Від цього напряму залежить прибутковість майбутньої ферми.

Для старту краще купити поросят та спробувати пройти весь цикл: від вирощування до реалізації. А коли наберетеся трохи досвіду та дізнаєтесь, як розподіляти витрати і дбати про поголів’я, можна розпочинати розведення, адже цей процес набагато складніший. Не слід заощаджувати при купівлі поросят. Дуже низька ціна може свідчити про наявність певних проблем. Це може спричинити «несподівані» хвороби, зниження якості продукції, повільний ріст або генетичну неповноцінність.

Для ефективного розведення свиней необхідно мати запас чистої, прохолодної води, без якої тварини можуть хворіти. Враховуйте, що молода свиня випиває за день близько 10 літрів води, а доросла – від 25 до 50 літрів на день. Тобто на 20 свиней потрібно щонайменше 2 500 літрів. Краще мати постійний запас на кілька днів уперед, щоб у разі чого не залишитися без води.

Заздалегідь слід подбати про те, чим годувати поголів’я. Якщо у свиней незбалансоване харчування, то вони ростимуть набагато повільніше. Слід враховувати особливості травлення (свиням складніше перетравлювати клітковину) та вік (раціон поросяти та дорослої свині відрізняється).У раціоні харчування повинні переважати концентровані корми, а зелені має бути менше.

Спробуйте почати з невеликої кількості свиней. Це допоможе визначитися з типом ведення ферми: вільним чи інтенсивним. Переконайтеся, що ви подбали про все та створили оптимальні умови для тварин перед тим, як вони прибудуть на ферму.

Де замовити сучасне обладнання для ферми?

Компанія Вентура пропонує якісне обладнання для свиноферми, яке відповідає сучасним нормам. З нашою допомогою ви отримаєте все потрібне «під ключ», адже у нас можна замовити й встановлення систем автоматизації. Освітлення, годування та напування – все це може виконуватись та регулюватись автоматично. Таким же способом можна видавати тваринам ліки або препарати для профілактики хвороб. Особливу увагу радимо приділяти правильній системі вентиляції свинарника.

Клієнтам ми пропонуємо обладнання від перевірених виробників за доступною ціною, послуги з встановлення систем. Більшість товарів завжди є у нас на складі, тому ми гарантуємо швидку доставку. Якщо ж потрібної техніки немає, можна отримати її під замовлення протягом кількох тижнів.