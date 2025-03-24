На що звернути увагу перед покупкою облицювальної цегли?

Облицювання фасаду приміщення часто є доволі виправданим рішенням, адже воно дозволяє покращити естетичний вигляд будинку та його тепло- і звукоізоляційні властивості приміщення.

Та не менш важливим завданням є підбір надійного постачальника, в асортименті якого є сертифікована облицювальна цегла що найкраще підійде для вашого проєкту. Саме тому варто обирати перевірені компанії.

Як обрати надійного постачальника?

Цегла — такий матеріал, від якості якого напряму залежить довговічність вашого приміщення. Якщо ви хочете уникнути будь-яких ризиків в процесі покупки облицювальної цегли, то слід звернути увагу на такі фактори:

Наявність сертифікатів. Реальні відгуки клієнтів. Широкий асортимент. Гарантія та доставка.

Де купити облицювальну цеглу?

Існує декілька варіантів покупки облицювальної цегли. Перш за все це будівельні ринки, на який пропонується широкий вибір продукції на будь-який бюджет, проте часто вона відповідає стандартам якості, а гарантії можуть бути відсутні.

В спеціалізованих магазинах облицювальна цегла може бути більш якісною, але її асортимент буде суттєво програвати ринкам. Найкращим рішенням є замовлення цегли на пряму у виробників. На їх сайтах може бути представлена не тільки цегла, а й така специфічна позиція, як кришки на паркан бетонні, чи будь-яка позиція що є в каталозі. Це може суттєво пришвидшити процес покупки будівельних матеріалів.

Перевагу слід віддавати компаніям з гарною репутацією, яка напрацьована за весь час, що бренд знаходиться на ринку. Гарним прикладом такої компанії є Brickland, що працюють на ринку понад 18 років і мають понад 6000 готових об'єктів.

На що звертати увагу при покупці?

Покупка цегли не є вкрай складним процесом, адже якщо ви уважно оглянете та проаналізуєте її стан, то гарантовано придбаєте якісний товар. Для того, щоб червона облицювальна цегла прослужила вам якомога довше й зберегла свій первісний вигляд крізь роки, слід звернути увагу на ряд факторів:

якість поверхні – рівномірний колір та відсутність тріщин;

геометрія – правильні розміри для рівномірного кладення;

відповідність стандартам – перевірка марки морозостійкості та міцності.

Brickland – ваш надійний партнер

Завдяки довготривалому знаходженню на ринку бетонних виробів компанія у 2016 першою в Україні почала виробляти гіперпресовану цеглу Лего.

Вся продукція компанії виготовляється з якісних матеріалів, пігментів та пластифікаторів німецького виробництва, з використанням європейського обладнання. Обираючи Brickland, ви можете бути впевнені у якості нашої продукції та надійності співпраці.