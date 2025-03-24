На що звернути увагу перед покупкою облицювальної цегли?
Облицювання фасаду приміщення часто є доволі виправданим рішенням, адже воно дозволяє покращити естетичний вигляд будинку та його тепло- і звукоізоляційні властивості приміщення.
Та не менш важливим завданням є підбір надійного постачальника, в асортименті якого є сертифікована облицювальна цегла що найкраще підійде для вашого проєкту. Саме тому варто обирати перевірені компанії.
Як обрати надійного постачальника?
Цегла — такий матеріал, від якості якого напряму залежить довговічність вашого приміщення. Якщо ви хочете уникнути будь-яких ризиків в процесі покупки облицювальної цегли, то слід звернути увагу на такі фактори:
- Наявність сертифікатів.
- Реальні відгуки клієнтів.
- Широкий асортимент.
- Гарантія та доставка.
Де купити облицювальну цеглу?
Існує декілька варіантів покупки облицювальної цегли. Перш за все це будівельні ринки, на який пропонується широкий вибір продукції на будь-який бюджет, проте часто вона відповідає стандартам якості, а гарантії можуть бути відсутні.
В спеціалізованих магазинах облицювальна цегла може бути більш якісною, але її асортимент буде суттєво програвати ринкам. Найкращим рішенням є замовлення цегли на пряму у виробників. На їх сайтах може бути представлена не тільки цегла, а й така специфічна позиція, як кришки на паркан бетонні, чи будь-яка позиція що є в каталозі. Це може суттєво пришвидшити процес покупки будівельних матеріалів.
Перевагу слід віддавати компаніям з гарною репутацією, яка напрацьована за весь час, що бренд знаходиться на ринку. Гарним прикладом такої компанії є Brickland, що працюють на ринку понад 18 років і мають понад 6000 готових об'єктів.
На що звертати увагу при покупці?
Покупка цегли не є вкрай складним процесом, адже якщо ви уважно оглянете та проаналізуєте її стан, то гарантовано придбаєте якісний товар. Для того, щоб червона облицювальна цегла прослужила вам якомога довше й зберегла свій первісний вигляд крізь роки, слід звернути увагу на ряд факторів:
- якість поверхні – рівномірний колір та відсутність тріщин;
- геометрія – правильні розміри для рівномірного кладення;
- відповідність стандартам – перевірка марки морозостійкості та міцності.
Brickland – ваш надійний партнер
Завдяки довготривалому знаходженню на ринку бетонних виробів компанія у 2016 першою в Україні почала виробляти гіперпресовану цеглу Лего.
Вся продукція компанії виготовляється з якісних матеріалів, пігментів та пластифікаторів німецького виробництва, з використанням європейського обладнання. Обираючи Brickland, ви можете бути впевнені у якості нашої продукції та надійності співпраці.