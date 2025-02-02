Кон’юнктивіт: що це таке і як його лікувати?

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Кон’юнктивіт — це запалення слизової оболонки ока, яке може виникнути в будь-кого незалежно від віку чи способу життя. Багато людей стикаються з ним хоча б раз у житті, але далеко не всі знають, як правильно діяти. Розберімось, які симптоми вказують на кон’юнктивіт, чому він виникає і що робити, щоб швидше одужати.

Що таке кон’юнктивіт і чому він з’являється?

Кон’юнктивіт — це запальний процес у кон’юнктиві (тонкій прозорій плівці, що покриває внутрішню поверхню повік і склеру). Причини можуть бути різні:

Віруси (наприклад, ті ж, що викликають ГРВІ або герпес).

Бактерії (стафілококи, стрептококи тощо).

Алергія на пилок, шерсть тварин, косметику.

Реакція на подразники: дим, пил, хімічні речовини.

Кожен тип кон’юнктивіту має свої особливості, тому важливо не плутати їх між собою.

Як зрозуміти, що у вас кон’юнктивіт?

Перше, що помічає людина з кон’юнктивітом — це почервоніння очей. Вони можуть сльозитися, з’являється відчуття печіння або ніби щось потрапило в око. Часто супутниками кон’юнктивіту є:

свербіж;

гнійні або слизові виділення (особливо вранці, коли повіки можуть злипнутися);

набряк повік;

чутливість до світла.

Інколи може погіршуватися зір — наприклад, перед очима з’являється туман або розмитість.

Як лікувати кон’юнктивіт?

Лікування залежить від причини запалення. Головне правило — не займатися самолікуванням і правильно визначити тип кон’юнктивіту, оскільки неправильний підхід може лише погіршити ситуацію.

Вірусний кон’юнктивіт зазвичай минає самостійно протягом 7–10 днів, але для полегшення стану застосовують антисептичні очні краплі, зволожувальні розчини та, у деяких випадках, противірусні препарати. Якщо збудником є герпес, лікар може призначити спеціальні противірусні мазі.

Бактеріальний кон’юнктивіт потребує лікування антибіотиками у формі очних крапель або мазей. У цьому випадку застосовують протимікробні препарати для очей, такі як левоміцетин, ципрофлоксацин або офлоксацин, які ефективно знищують бактерії. Очі слід регулярно промивати фізіологічним розчином або антисептичними засобами, щоб запобігти поширенню інфекції.

Алергічний кон’юнктивіт лікують антигістамінними краплями та таблетками. Важливо усунути контакт з алергеном: якщо це пилок, краще менше виходити на вулицю у сезон цвітіння; якщо домашній пил — частіше проводити вологе прибирання. Також допомагають холодні компреси, які зменшують свербіж і набряк.

Окрім медикаментозного лікування, є кілька загальних порад:

Використовуйте лише стерильні серветки для витирання очей.

Уникайте носіння контактних лінз, доки не зникнуть симптоми.

Не користуйтеся косметикою для очей і не діліться нею з іншими.

Якщо симптоми не зникають через кілька днів або з’являється сильний біль та погіршення зору, слід негайно звернутися до офтальмолога.

Чого точно не варто робити?

Терти очі. Це може посилити запалення або перенести інфекцію з одного ока на інше. Капати «щось з аптечки». Не всі краплі підходять у конкретному випадку. Наприклад, антибіотики не допоможуть при вірусному кон’юнктивіті. Використовувати народні методи без консультації. Примочки з чаю чи відвари можуть погіршити ситуацію, якщо причина в бактеріях або алергії.

Як запобігти кон’юнктивіту?

Частіше мийте руки та не торкайтесь очей.

Використовуйте лише особистий рушник і косметику.

Якщо носите контактні лінзи, дотримуйтеся правил їхньої гігієни.

Уникайте контакту з хворими людьми, особливо якщо у них вірусні інфекції.

Кон’юнктивіт не завжди можна уникнути, але правильна профілактика значно знижує ризик. Якщо ж проблема виникла, головне — не запускати її та лікувати правильно.