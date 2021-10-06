Вопрос оффшоров вряд ли подорвет влияние президента, это лишь капля – политолог

Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Утечка оффшорных документов Pandora Papers вряд ли приведет к ослаблению власти президента Владимира Зеленского, считает руководитель Фонда "Украинская политика", политолог Кость Бондаренко.

"Зеленский знал, что рано или поздно вопрос об оффшорах возникнет и появится на повестке дня…. Он мог сыграть на опережение, но он не сыграл", - сказал Бондаренко в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По мнению политолога, вместо игры на опережение, команда президента "начала искать какие-то выходы". "Сначала началась кампания "а что такое? Оффшоры – это нормально"… Эта беспомощность свидетельствует о том, что стратегически, на опережение команда Зеленского не играет, играет только по принципу "появилась проблема – решаем проблему", - сказал Бондаренко.

Политолог выразил мнение о том, что обнародование информации об оффшорах не отразится в целом негативно на имидже главы государства.

"Говорят, что вопрос оффшоров подорвет власть Зеленского, его влияние, думаю, вряд ли. Это только одна капля, их будет много. Думаю, что совокупность всех этих капель может стать фактором, который приведет к ослаблению власти Зеленского", - пояснил Бондаренко.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Слидство.Инфо", информация более чем о 1,5 тыс. украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании Шефиру.

Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.