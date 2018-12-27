Экономика

14:15 27.12.2018

Украина включила в перечень оффшорных зон Намибию, Гуам, Палау и еще 2 страны

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Украина включила в перечень оффшорных зон Намибию, Гуам, Палау и еще 2 страны

Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании в четверг без обсуждения.

Как указано в документах к проекту распоряжения, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", эти страны находятся в "черном списке" стран Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР, членом которого Украина является с 2013 года.

В то же время указывается, что Евросоюз в октябре этого года исключил из своего "черного списка" юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре – Намибию.

Согласно законодательству Украины финансовые операции, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню оффшорных зон, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

С включением пяти новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу оффшорных зон, достигнет 41.

Теги: #оффшоры #кабмин
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