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10:27 20.10.2021

Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

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Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

56,9% украинцев верят, что президент Украины Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают оффшорными счетами за рубежом, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября 2021 года.

По данным исследования, о международном расследовании Pandora Papers об оффшорах знают 61,7% украинцев, при этом 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Так, для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. В то же время 15,6% считают, что в этом нет ничего плохого.

Согласно опросу, независимо от того, знали ли до интервью респонденты об этом расследовании, 56,9% респондентов верят, что Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом, а бизнесмен Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через "95 квартал". Не верят в это - 22,6% респондентов.

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #зеленский #опрос #оффшоры
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