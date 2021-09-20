Пациенты призывают депутатов принять в целом законопроект о договорах управляемого доступа

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пациентские организации призывают парламент Украины принять во втором чтении законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД), а Министерству здравоохранения даст возможность разработать соответствующую нормативно-правовую базу для внедрения механизма ДУД к концу 2021 года.

"Мы три недели тому назад написали открытые письма Разумкову (спикер парламента Дмитрий Разумков - ИФ) от всех пациентских организаций (более 30) с просьбой вынести в зал этот законопроект. Также мы написали письма на имя председателей всех фракций с просьбой поддержать этот законопроект. Мы надеемся, что его поддержат, поскольку пациентам это необходимо",- сказала председатель совета Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, механизм ДУД позволит закупать препараты со скидкой 20-50%. Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативного препарата нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

"Пациенты не обеспечены необходимыми препаратами, потому что они дорогостоящие, незарегистрированные в стране и государство практически не закупает их. Механизм закупки таких препаратов по ДУД действует в 15 странах мира. На этой недели мы подаем во втором чтении соответствующий законопроект для внедрения такого механизма в Украине",- сообщила, в свою очередь, народный депутат Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа").

По ее словам, на разработку нормативно-правовой базы Минздраву понадобится до трех месяцев, а после внедрения механизм ДУД будет действовать в течение трех лет в качестве пилотного проекта.

"Наша модель публичных закупок, к сожалению, не покрывает закупку всех необходимых лекарств, в частности для орфанных больных. Законопроект создаст специальные условия, чтобы обеспечить таких пациентов лекарствами",- добавил народный депутат Алексей Мовчан ( фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, в первом чтении законопроект был принят весной 2021 года.