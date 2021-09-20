Пресс-конференции

11:52 20.09.2021

Пациенты призывают депутатов принять в целом законопроект о договорах управляемого доступа

2 мин читать

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пациентские организации призывают парламент Украины принять во втором чтении законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД), а Министерству здравоохранения даст возможность разработать соответствующую нормативно-правовую базу для внедрения механизма ДУД к концу 2021 года.

"Мы три недели тому назад написали открытые письма Разумкову (спикер парламента Дмитрий Разумков - ИФ) от всех пациентских организаций (более 30) с просьбой вынести в зал этот законопроект. Также мы написали письма на имя председателей всех фракций с просьбой поддержать этот законопроект. Мы надеемся, что его поддержат, поскольку пациентам это необходимо",- сказала председатель совета Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, механизм ДУД позволит закупать препараты со скидкой 20-50%. Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативного препарата нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

"Пациенты не обеспечены необходимыми препаратами, потому что они дорогостоящие, незарегистрированные в стране и государство практически не закупает их. Механизм закупки таких препаратов по ДУД действует в 15 странах мира. На этой недели мы подаем во втором чтении соответствующий законопроект для внедрения такого механизма в Украине",- сообщила, в свою очередь, народный депутат Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа").

По ее словам, на разработку нормативно-правовой базы Минздраву понадобится до трех месяцев, а после внедрения механизм ДУД будет действовать в течение трех лет в качестве пилотного проекта.

"Наша модель публичных закупок, к сожалению, не покрывает закупку всех необходимых лекарств, в частности для орфанных больных. Законопроект создаст специальные условия, чтобы обеспечить таких пациентов лекарствами",- добавил народный депутат Алексей Мовчан ( фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, в первом чтении законопроект был принят весной 2021 года.

Теги: #медицина #дуд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 15.09.2021
В Украине финансирование медицины в 2022 году необходимо увеличить вдвое по сравнению с 2021-м – мнение

В Украине финансирование медицины в 2022 году необходимо увеличить вдвое по сравнению с 2021-м – мнение

04:01 10.09.2021
В следующем году бюджет на медицину в Украине будет превышать бюджет 2019 года в два раза

В следующем году бюджет на медицину в Украине будет превышать бюджет 2019 года в два раза

17:03 08.09.2021
Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

18:02 03.09.2021
Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

14:52 03.09.2021
Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

21:10 18.08.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

13:31 18.08.2021
Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

19:09 06.08.2021
Минздрав ликвидирует структуру МСЭК на протяжении двух лет

Минздрав ликвидирует структуру МСЭК на протяжении двух лет

12:06 30.07.2021
В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

17:31 30.06.2021
Профильный комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Профильный комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Биогаз и биометан должны заместить импорт природного газа – президент "МХП Эко Энерджи"

Когда первые лица страны делают тайну принципом управления – это очень печально - политолог

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

BWT инвестирует до EUR5 млн в автоматы по разливу очищенной воды

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Судебное решение в пользу НЗФ в деле об отключении СЭС TIU Canada создаст в Украине опасный прецедент – адвокаты

Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV в 2021г планирует дублировать и озвучить на украинском языке более 50 фильмов и 100 трейлеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА