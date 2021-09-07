Пресс-конференции

10:48 07.09.2021

Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

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Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

6 сентября 2021 в пресс-центре Interfax-Ukraine прошла презентация антологии сучукрфутуризма "Звиздоболид".  Создатели книги и основатели агентства репутационного менеджмента "Викибизнес" Богдан Дубилевский и Роман Мельник представили переизданную книгу с лучшими своими работами и произведениями украинских футуристов ХХ-ХХI вв.

Модератором встречи был победитель шоу "Комик на миллион", стендапер и юморист Александр Сас.

Участники пресс-конференции обсудили феномен обесценивания реалий диджитализованого мира, необходимость личностного прогресса и ухода от обывательской деградации, подходы к органическому воспитания нового поколения и прочее.

Авторы заявили о выпуске новой книги и не исключают возможности публикации молодых футуристов в следующем сборнике. Также есть планы выдать "Звиздоболид" на других языках, в частности китайском и японском.

Теги: #мельник #дубилевский #викибизнес #футуризм #звиздоболид
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