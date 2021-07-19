Миграционная служба Украины незаконно отказывает просителям убежища, представителям "Хизб ут-Тахрир" – правозащитники

Киев. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Юрист общественной организации "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров заявляет, что миграционная служба Украины безосновательно отказывает в предоставлении политического убежища преследуемым в Средней Азии сторонникам исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".

"Лояльность миграционного законодательства Украины остается лишь на бумаге… Миграционная служба руками чиновников портит имидж Украины и нарушает закон… Среди искателей убежища есть отдельная категория – участники партии "Хизб ут-Тахрир"… Люди, которые преследуется очевидно не законно, требуют защиты, однако миграционная служа отказывает им в статусе беженца… вопреки закону Украины", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что "Хизб ут-Тахрир" не входит в санкционные списки Государственного департамента США, не является террористической организацией, но деятельность партии преследуется в Центральной Азии и РФ.

"Украинское государство всесторонне поддерживает этих людей, а с другой стороны, миграционная служба… не изучая дела глубоко, отказывает в предоставлении статуса беженца. Миграционная служба формально походит к своей работе, к рассмотрению этих дел. Фактически служба превратилась в службу отказа… обязанности миграционной службы переложены на суды… В конце концов суд… выносит решение, которое обязывает либо пересмотреть дело, либо предоставить статус беженца", - пояснил правозащитник.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на выигранные судебные споры, миграционная служба не выполняет решения судов. По словам Минадирова, есть кейсы, по которым не выполняются решения судов по полтора года. "Миграционная служба ставит под сомнение решения судов и пытается действовать самостоятельно", - подытожил он.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Прайм Юрис" Андрей Лещенко в своем видеобращении, обнародованном на пресс-конференции, отметил что, закон о беженцах предусматривает четкий перечень оснований для отказа в рассмотрении заявлений о предоставлении статуса беженца, однако подход миграционной службы в отказе носит формальный характер. Адвокат напомнил, что в Кыргызстане и Узбекистане, как и в РФ, представители "Хизб ут-Тахрир" преследуются за свои религиозные убеждения, незаконно обвиняются в причастности к террористической деятельности.

Присутствующий на пресс-конференции блогер, проситель международной защиты в Украине Махмуджон Холдаров рассказал, что власти Кыргызстана обвинили его в разжигании религиозной розни и судили. "Деятельность партии не связана с терроризмом, меня преследуют за мою религию, за мою гражданскую позицию. Поэтому хочу обратить внимание государственных органов на это ", - сказал он.

По словам Холдарова, он просил статус беженца в Украине, в чем ему было отказано, решение миграционной службы об отказе обжалуется в Одесском суде.