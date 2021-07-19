Пресс-конференции

13:23 19.07.2021

Миграционная служба Украины незаконно отказывает просителям убежища, представителям "Хизб ут-Тахрир" – правозащитники

2 мин читать

Киев. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Юрист общественной организации "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров заявляет, что миграционная служба Украины безосновательно отказывает в предоставлении политического убежища преследуемым в Средней Азии сторонникам исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".

"Лояльность миграционного законодательства Украины остается лишь на бумаге… Миграционная служба руками чиновников портит имидж Украины и нарушает закон… Среди искателей убежища есть отдельная категория – участники партии "Хизб ут-Тахрир"… Люди, которые преследуется очевидно не законно, требуют защиты, однако миграционная служа отказывает им в статусе беженца… вопреки закону Украины", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что "Хизб ут-Тахрир" не входит в санкционные списки Государственного департамента США, не является террористической организацией, но деятельность партии преследуется в Центральной Азии и РФ.

"Украинское государство всесторонне поддерживает этих людей, а с другой стороны, миграционная служба… не изучая дела глубоко, отказывает в предоставлении статуса беженца. Миграционная служба формально походит к своей работе, к рассмотрению этих дел. Фактически служба превратилась в службу отказа… обязанности миграционной службы переложены на суды… В конце концов суд… выносит решение, которое обязывает либо пересмотреть дело, либо предоставить статус беженца", - пояснил правозащитник.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на выигранные судебные споры, миграционная служба не выполняет решения судов. По словам Минадирова, есть кейсы, по которым не выполняются решения судов по полтора года. "Миграционная служба ставит под сомнение решения судов и пытается действовать самостоятельно", - подытожил он.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Прайм Юрис" Андрей Лещенко в своем видеобращении, обнародованном на пресс-конференции, отметил что, закон о беженцах предусматривает четкий перечень оснований для отказа в рассмотрении заявлений о предоставлении статуса беженца, однако подход миграционной службы в отказе носит формальный характер. Адвокат напомнил, что в Кыргызстане и Узбекистане, как и в РФ, представители "Хизб ут-Тахрир" преследуются за свои религиозные убеждения, незаконно обвиняются в причастности к террористической деятельности.

Присутствующий на пресс-конференции блогер, проситель международной защиты в Украине Махмуджон Холдаров рассказал, что власти Кыргызстана обвинили его в разжигании религиозной розни и судили. "Деятельность партии не связана с терроризмом, меня преследуют за мою религию, за мою гражданскую позицию. Поэтому хочу обратить внимание государственных органов на это ", - сказал он.

По словам Холдарова, он просил статус беженца в Украине, в чем ему было отказано, решение миграционной службы об отказе обжалуется в Одесском суде.

 

Теги: #правозащитники #хизбуттахрир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 29.06.2021
Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

12:35 04.03.2021
Правозащитники осудили приговор крымскому активисту Приходько и заявили о продолжении преследований проукраинских активистов на оккупированном полуострове

Правозащитники осудили приговор крымскому активисту Приходько и заявили о продолжении преследований проукраинских активистов на оккупированном полуострове

10:05 13.01.2021
Минреинтеграции: приговор суда в РФ по "Белогорской группе Хизб ут-Тахрир" - дискриминация и преследование по национальному и религиозному признакам

Минреинтеграции: приговор суда в РФ по "Белогорской группе Хизб ут-Тахрир" - дискриминация и преследование по национальному и религиозному признакам

16:18 30.12.2020
Кремль финансирует сотни масштабных проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе - правозащитники

Кремль финансирует сотни масштабных проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе - правозащитники

17:44 14.12.2020
Правозащитники зафиксировали более 40 случаев исчезновения людей на территории оккупированного Крыма

Правозащитники зафиксировали более 40 случаев исчезновения людей на территории оккупированного Крыма

14:51 06.12.2020
Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

13:33 19.11.2020
Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77

Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77

21:28 15.11.2020
Более 900 человек задержали на акциях в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Более 900 человек задержали на акциях в Беларуси в воскресенье – правозащитники

22:10 08.11.2020
Более 800 человек задержано на воскресных акциях протеста в Беларуси – правозащитники

Более 800 человек задержано на воскресных акциях протеста в Беларуси – правозащитники

18:33 01.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Статья Путина адресована не украинцам, а мировым лидерам – политолог

Более 700 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ - отчет

Экономические потери от временной оккупации Россией Крыма составили $135 млрд - исследование

Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

Большинство украинцев считает, что власть не справляется с вакцинацией населения – опрос

Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

Инвентаризацию лесов планируется закончить к 2027г, промежуточный отчет будет доступен в 2023г – глава "Укргослеспроекта"

Производство на предприятиях "Укроборонпрома" в I пол.-2021 выросло на 19,5%

"Ресурсный" законопроект значительно замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%" – застройщики

Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА