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15:04 13.11.2021

ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

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ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

Евросоюз выражает сожаление в связи с решением Генеральной прокуратуры России потребовать ликвидации правозащитного центра "Мемориал", говорится в коммюнике, опубликованном в субботу от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Шаг, направленный на ликвидацию "Мемориала" - это еще один случай использования российского "закона об иностранных агентах", который и далее сужает пространство для независимых активистов, ставит преграды для исторических исследований и критических дебатов", - отмечается в документе.

""Мемориал" - это одна из старейших в России международно признанная НКО, деятельность которой сконцентрирована на защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулирования исторической памятью. Упразднение "Мемориала" стало бы невозместимой потерей для народа России и всей Европы. Российские власти должны отозвать это решение и прекратить непрекращающиеся нападки на гражданское общество", - говорится в коммюнике.

Накануне столичная прокуратура в иске о ликвидации признанного иноагентом в РФ правозащитного центра "Мемориал" указала, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

Как пояснили в Генпрокуратуре РФ, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

Теги: #мемориал #ес #правозащитники
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