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13:58 28.08.2021

Правозащитники призывают Зеленского обсудить с Байденом вопрос освобождения украинских граждан, находящихся в заключении в РФ, Крыму и ОРДЛО

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Правозащитники призывают Зеленского обсудить с Байденом вопрос освобождения украинских граждан, находящихся в заключении в РФ, Крыму и ОРДЛО

Правозащитные организации требуют от президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джозефа Байдена - на переговорах в Вашингтоне поднять вопрос освобождения украинских граждан, незаконно осуждённых и находящихся в заключении на территории Российской Федерации, в оккупированных РФ Крыму и части Донецкой и Луганской областей.

"Накануне важного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом мы обращаемся к двум президентам с настойчивой просьбой: поднять во время переговоров вопрос о лицах, незаконно удерживаемых и осуждённых в результате российской агрессии против Украины в оккупированном Крыму, на территории ОРДЛО, а также РФ", - говорится в обращении Центра гражданских свобод, Объединения родственников политзаключенных Кремля, Центра прав человека ZMINA, Медийной инициативы за права человека, Крымской правозащитной группы, Платформы освобождения политзаключенных, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" и которое активисты намерены передать главе Украинского государства.

Правозащитные организации предлагают на украинско-американских переговорах обсудить такие вопросы как давление на РФ и на подконтрольные ей оккупационные администрации для освобождения украинских граждан, для беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым в ОРДЛО лицам.

"По состоянию на сегодня в наших списках, по меньшей мере, 124 человека, которые лишены свободы на территории оккупированного Крыма и Российской Федерации... По данным СБУ, по меньшей мере, 276 лиц... находятся на территории, так называемых ДНР и ЛНР", - заявила глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик на акции в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию перед зданием Офиса президента в центре столицы собрались до ста активистов. Они держали плакаты с призывами добиться освобождения политзаключенных, портреты находящихся в заключении в РФ и на оккупированных территориях украинских граждан.

Здание Офиса президента охраняют усиленные наряды правоохранителей.

Теги: #правозащитники #зеленский #заключенные #байден
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