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15:04 04.03.2021

Почти половина украинцев разговаривают в быту на украинском языке – соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 48,4% населения Украины предпочитают общаться дома на украинском языке, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом, 23,9% общаются на двух языках: украинском и российском. В свою очередь, исключительно русский язык в кругу семьи используют 27,3% респондентов. Ещё 0,4% опрошенных разговаривают в быту на другом иностранном языке.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Теги: #язык
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