44% украинцев готовы отказаться от вакцинации от COVID-19 – соцопрос

Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 44% украинцев готовы не раздумывая отказаться от вакцинации от COVID-19, даже если завтра им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля текущего года.

Согласно результатам социологического опроса, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг, готовность сделать прививки несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев, а 9% - готовы привиться, если вакцинация будет бесплатной.

При этом, каждый пятый респондент (21%) отметил, что решение о вакцинации отложит на потом.

Отмечается, что 41% респондентов не смогли определиться с ответом, какая вакцина вызывает у них больше доверия. 17,5% опрошенных отметили, что больше всего доверяют американско-немецкой вакцине "Phizer", 12% - российской вакцине "Спутник V" и 11% - американской вакцине "Moderna".

В то же время, по мнению 41% респондентов COVID-19 является серьезной болезнью, которая представляет опасность, 37% опрошенных отметили, что опасность от нее преувеличена, 15% украинцев сравнили коронавирус с обычным простудным заболеванием, а 3% опрошенных заявили, что коронавируса и вовсе не существует.

Социологическое исследование о социально-политических настроениях украинцев проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии "Нью имидж маркетинг групп".

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий АРК и ОРДЛО), которые были опрошены методом "face-to-face". Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.