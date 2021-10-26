Политика

09:57 26.10.2021

Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

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Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

Согласно исследованию социологической компании HumanResearch, на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, за Михаила Добкина – 25,9%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%. 

“Нужно отметить, что все три последних соцопроса разных компаний показывают очень близкие результаты. Есть тенденция – Игорь Терехов заметно нарастил свое преимущество. Конечно, сохраняется интрига, будет ли второй тур или результат определится в первом. Во многом это зависит от того, чьи избиратели более дисциплинировано пойдут голосовать”, - заявил во время презентации результатов опроса в Харьковском пресс-клубе Александр Кизилов, заведующий кафедрой социологических исследований ХНУ им. Каразина.  

Характерно, что 60% харьковчан уверены в своей готовности прийти на выборы, еще 11% предполагают, что скорее всего придут. 

Также в социологическом исследовании отмечен следующий тренд – харьковчане проявляют намного более оптимистичное отношение к событиям в родном городе, чем в целом к стране. Если события в Украине в положительном контексте оценивает только 17% опрошенных, то по отношению к Харькову таковых почти в три раза больше – 49%. 

Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 г. В исследовании приняли участие 1613 харьковчан. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.

Напомним, что это уже третье электоральное исследование перед выборами мэра Харькова, проведенное этой осенью. До этого результаты социологических исследований на эту тему публиковали компания «SOCIS» и группа “Рейтинг”. Согласноэтим исследованиям результат выборов мэра Харькова также должен определиться в первом туре. 


 

Теги: #социология #выборы #харьков
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