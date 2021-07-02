Пресс-конференции

15:08 02.07.2021

67% украинцев считают себя верующими людьми, но только 10% из них являются членами религиозных общин – исследование

2 мин читать

Киев. 2 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Только 10% украинцев, считающих себя верующими и регулярно посещают религиозные заведения. Таковы данные социологического исследования проведенного компаниями "Active group" и аналитическим центром "Клуб экспертов" и презентованными на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"По сравнению с показателями 2020 года в Украине выросло количество людей, считающих себя скорее не верующими. Данный показатель за год вырос с 8 до 13%. Это может быть связано с обратным переходом от религиозных практик к секулярным в связи с окончанием критической фазы пандемии в нашей стране", - заявил сооснователь "Клуба экспертов" политолог Даниил Богатырев.

"Среди людей, считающих себя верующими, 86% относят себя к православным христианам, 9% к католичеству, исламу – 1,2%, протестантизму – 0,7%, языческим верованиям -0,3%, иудаизму – 0,2%", - подвел итоги исследования глава социологической компании "Active group" Александр Позний.

Кроме того, А.Позний отметил корреляцию между приверженностью православному христианству и возрастом граждан. По результатам исследования был выявлен рост количества православных верующих среди людей среднего и старшего возраста.

По мнению главного редактора интернет-портала "Украина по-арабски" Мохаммада Фараджаллаха, вера должна соответствовать традициям и быту той нации, в которой она преобладает.

"Украина всегда была многонациональным и поликонфессиональным государством, но православие было и останется главной религией в Украине. Что касается мусульманства здесь,  процент мусульман оставался в целом неизменным благодаря коренным жителям, прежде всего крымским татарам. […] За 30 лет независимости количество приезжих, исповедующих ислам в Украине не превысило 50-100 тысяч человек, что не является существенной цифрой", - добавил М. Фараджаллах.

Многие люди определяются с принадлежностью к той или иной конфессии исходя в первую очередь из политических соображений, считает политолог, глава фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Если посмотреть на реальную ситуацию, то политическая ангажированность не дает возможности говорить о воцерковлении прихожан отдельных конфессий. Одно дело – это декларировать веру, другое – воцерковление. Это можно наблюдать каждый год, когда в конце июля организовываются крестные ходы в честь праздника Крещения Руси. При этом ходы двух конфессий (УПЦ и ПЦУ) отличаются. Количество прихожан УПЦ как правило составляет 200 – 300 тыс человек, которые идут с крестами и хоругвями, демонстрируя свою приверженность православию. В то же время на крестных ходах ПЦУ прихожане в основном идут с национальными флагами и портретами героев украинского пантеона. Это реально демонстрирует наличие двух подходов к религиозности в этих конфессиях", - резюмировал Бондаренко.

Полное видео см здесь - https://www.youtube.com/watch?v=HazeCIxjfVo

Подписаться на канал Клуб Экспертов можно здесь.

Теги: #богатырев #клуб_экспертов #социология #фараджаллах #бондаренко #христианство #позний
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 18.02.2021
44% украинцев готовы отказаться от вакцинации от COVID-19 – соцопрос

44% украинцев готовы отказаться от вакцинации от COVID-19 – соцопрос

14:27 18.02.2021
Более половины украинцев не намерены продавать собственные земельные паи после открытия рынка земли – соцопрос

Более половины украинцев не намерены продавать собственные земельные паи после открытия рынка земли – соцопрос

18:03 04.02.2021
Социально-экономические проблемы остаются главным фактором социальной напряжённости в Украине – ноябрьское социсследование

Социально-экономические проблемы остаются главным фактором социальной напряжённости в Украине – ноябрьское социсследование

20:07 03.12.2020
Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко от "УДАРа"

Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко от "УДАРа"

19:45 03.12.2020
Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

16:38 12.11.2020
Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

14:21 18.09.2020
Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

14:32 08.09.2020
Мэр Черкасс Бондаренко вновь будет баллотироваться на должность городского головы

Мэр Черкасс Бондаренко вновь будет баллотироваться на должность городского головы

14:04 11.08.2020
КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

15:12 03.08.2020
Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кондитерские изделия в 2021г подорожали на 15-20% из-за роста цен на сахар – ассоциация "Укркондпром"

Молочной отрасли для преодоления кризиса необходимы 45 млрд грн господдержки до 2030 г.

Проведение референдума по Донбассу может повлечь угрозу для государственности Украины – политологи

Отсутствие договоренностей Байдена и Путина по Украине лучше, чем договоренности в пользу России - политолог

Постковидную реабилитацию необходимо начинать еще во время болезни – мнение

Правозащитники требуют исключения ряда людей, которых считают ошибочно включенными в санкционные списки решением СНБО от 14 мая 2021 года

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

Почти половина украинцев пользуются украинским языком в быту – опрос

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

Законопроект №2289 регламентирует ввоз СЗР только для исследований - нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА