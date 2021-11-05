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12:50 05.11.2021

Каждый четвертый украинец готов проголосовать за Зеленского на выборах– UIF

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Киев. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 25% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы, если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 23 октября по 2 ноября.

Согласно результатам исследования, которые были обнародованы в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу, второе место в рейтинге занимает председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с 13%, третье - глава политической силы "Оппозиционный блок" Юрий Бойко с 12%, четвертое – глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 11%, пятое - лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко с 8%, на шестом месте с 7% - бывший премьер-министр Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев, седьмое – бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с 6%. Остальные кандидаты не прошли 5%-го порога.

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, то в парламент прошло бы шесть партий. В частности, 18% респондентов среди тех, кто определился и пойдет голосовать, отдали бы свои голоса за партию "Слуга народа", 16% за "Батькивщину", столько же за "Оппозиционную платформу - "За жизнь"", 15% за "Европейскую солидарность", 7% за партию "Сила и честь", 6% за партию "Наши". Остальные партии не прошли 5%-го порога.

Опрос проводился по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма среди 2400 респондентов. Метод опроса "face-to-face". Статистическая погрешность исследования не указана.

Теги: #социология
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