Пресс-конференции

14:27 18.02.2021

Более половины украинцев не намерены продавать собственные земельные паи после открытия рынка земли – соцопрос

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Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 59% украинцев ни в коем случае не намерены продавать собственные земельные паи, если после открытия в Украине рынка земли поступит предложение по покупке и только 3% готовы продать пай без колебаний, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля текущего года.

При этом, согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг, 22% респондентов готовы подумать о продаже, но не будут спешить, 10% опрошенных будут торговаться и учитывать цену.

Респонденты из сел центральной Украины чаще других заявляли, что в любом случае будут продавать свой пай. В свою очередь, респонденты из областных центров и Киева в большинстве случаев отмечали, что подумают о продаже, но спешить будут.

Как показало исследование, 23,5% украинцев рассказали, что имеют в собственности пай, еще 12,5% - имеют пай в семье, 66% опрошенных не имели паев. Чаще всего паи имели респонденты из сел.

Каждый четвертый опрошенный (26%) отметил, что желал бы приобрести земли сельскохозяйственного назначения, если будет такая возможность, 68% не желали. Чаще всего собственные паи хотели приобрести респонденты в возрасте 25-34 года из центральной и южной частей страны.

На вопрос "Изменит ли запуск рынка земли в Украине ставки на аренду паев?" 50% респондентов ответили положительно. Более того, 51% опрошенных выразили уверенность в том, что цена ставки аренды существенно возрастет. 26% украинцев отметили, что ставка аренды вырастет, но не существенно.

В свою очередь, 23% заявили, что ставки на аренду паев в Украине не вырастут, 27% - испытали трудности, отвечая на данный вопрос.

Подавляющее большинство респондентов (78%) не смогли указать, какую именно цену за один гектар земли они считают справедливой.

Социологическое исследование о социально-политических настроениях украинцев проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии "Нью имидж маркетинг групп".

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий АРК и ОРДЛО), которые были опрошены методом "face-to-face". Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Теги: #социология
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