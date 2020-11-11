57% украинцев считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык – опрос

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 57,1% считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык общения, 31,8% – что Украина сделает русский язык вторым государственным.

Как свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса, презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 49,8% украинцев назвали русский язык историческим достоянием, которое необходимо развивать, 29,6% видят в нем угрозу независимости страны.

52,2% респондентов считают, что Украина должна заставить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции. 38,4% видят необходимость найти новую объединяющую идеологию.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.