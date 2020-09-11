Пресс-конференции

13:55 11.09.2020

Избирательный адрес сменило 1,6% украинцев из тех, кто мог бы это сделать - КИУ

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Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Смену избирательного адреса для участия в местных выборах по фактическому месту проживания осуществили 92 тысячи граждан Украины, сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель со ссылкой на данные соответствующего госреестра.

"По состоянию на сегодня на сайте Государственного реестра (избирателей - ИФ) мы видим цифру 92 тысячи избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 миллионов избирателей, которые нуждаются в изменении избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты. Всего около миллиона граждан, которые не имеют в паспорте отметку о регистрации вообще", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам главы КИУ, 92 тысячи избирателей - это 1,6% от количества избирателей, которые могли бы изменить избирательный адрес.

"Поэтому в дальнейшем во время работы над Избирательным кодексом необходимо кардинально пересматривать этот механизм, потому что речь идет не только о том, что мы решаем проблемы для определенной категории избирателей. Речь идет о потенциальной манипуляции в ходе избирательного процесса", - добавил Кошель.

Теги: #киу
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