Закон о "ворах в законе" не будет иметь особых положительных последствий, он несовершенный и принят больше для пиара – мнение

Киев. 23 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятый Верховной Радой 4 июня так называемый закон о "ворах в законе" не будет иметь особых положительных последствий, является несовершенным и принят больше для пиара, считает экс-прокурор военной прокуратуры, адвокат Игорь Серков.

"Я считаю, что данный закон не будет иметь тех положительных последствий, того КПД, на который рассчитывает некоторые правоохранители, чиновники и некоторые граждане Украины. На мой взгляд, закон достаточно аморфный, сырой, и в какой-то степени несовершенный. Он принят больше для пиара и будет играть роль такого "свадебного генерала", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Серков указал, что законодатель ввел в гражданский обиход понятие "вора в законе", чем фактически государство "в какой-то степени легализовало преступных авторитетов и возвело их в ранг каких-то лидеров преступного мира". "На мой взгляд, законодатель не прописал механизм доказывания состава преступления под названием "вор в законе", - отметил он.

Говоря о примере Грузии, Серков пояснил, что в этой стране "воры в законе" представляли угрозу не только для криминогенной ситуации в стране, но и для политической и экономической стабильности государства, поэтому принятие соответствующего закона и борьба с ними во времени президентства Михеила Саакашвили было своевременным и неплохо сработало.

"Благодаря ему удалось дезорганизовать влияние грузинских "авторитетов" на криминогенную, политическую и экономическую ситуацию в стране, а бюджет путем конфискации их имущества существенно пополнился. В Украине нет как таковых украинских "воров в законе", а если, то в основном это приезжие лица. Например, "Гарик Одесский", "Александр Днепропетровский". Их влияние на криминогенную ситуацию, экономическую и политическую жизнь Украины невелико. У нас больше проблем от уличной преступности: кражей, грабежей, разбоев", - подчеркнул он.

Прокурор прокуратуры Киевской области Казбек Тедеев отметил, что правоохранители не должны снимать с себя ответственность в том, что обиженные, потерпевшие граждане, которые не получают поддержку от правоохранительных органов в защите от других преступников нередко обращаются к тем самым "ворам в законе".

Также, по его мнению, есть проблема и в связи с судебной реформой, поскольку в таких судах, как, например, Печерский и Шевченковский, существует большой некомплект по судьям, и люди годами не могут получить решения по их делам.

Говоря о законе, Тедеев назвал его в определенной степени дискриминационным. "Мы ловим преступника, он говорит, что "вор в законе", и дальше что? У него образ жизни такой. Надо доказать причастность его к тому или иному преступлению. Привлекать к ответственности людей только за то, что они называют себя "ворами в законе, это дискриминация, по моему мнению", - пояснил он.

Директор юридической компании "Аргумент" Богдан Кушнир считает, что законопроект о "ворах в законе" является популистским, и в нем даже фактически нет определения "вора в законе". "Фактически у нас есть скелет какого-то будущего закона, который уже протянули и пытаются утвердить, чтобы он начал работать. По моему мнению, это будет только отдельная статья, чтобы заработать деньги с задержанных", - указал он.