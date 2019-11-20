$16,5 млн гонорара от Бурисмы Байдену и партнерам – украдены у Украины, заявляет Деркач

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - $16,5, полученные сыном вице-президента США Джо Байдена Хантером как вознаграждение от компании "Бурисма", украдены у граждан Украины, заявил народный депутат Андрей Деркач.

Как сообщил Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 14 ноября Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение собственнику "Бурисмы", экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

"Документ ГПУ еще раз подтверждает ранее обнародованные мною данные о "Бурисме" и международной коррупции. Согласно подозрению Злочевскому от ГПУ, Байден и партнеры получили свои 16,5 млн долл.в за услуги в рамках работы "Бурисмы". Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность "Бурисмы", не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем. Так считают в ГПУ", – сообщил Деркач.

Нардеп отметил, новое подозрение ГПУ Злочевскому было получено ним от журналистов расследователей.

"По данным следствия, Злочевский был прямо причастен к выведению средств "Семьей Януковича" (или "преступной организации Януковича", как она фигурирует в материалах). Через три компании на территории Латвии они отмывали деньги Януковича", - резюмировал Деркач.

Как сообщалось, 9 октября народный депутат Андрей Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно его данным, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от работницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые были перечислены представителям Burisma Group, в том числе и Хантера Байдена. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила менее $ 16,5 млн.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина за дела Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в января 2018 года".

11 ноября Деркач сообщил в своем видео-блоге, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал расследование по его заявлениям по фактам предоставления Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) информации посольству США в Украине. Также он отметил, что с мая 2014-му до октября 2015 году компания Burisma ("Бурисма") перевела на компанию Rosemont $ 4 млн 817 тыс., А последняя перечислила уже на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера вознаграждение в размере $871 тыс.