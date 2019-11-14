В Украине создан Общенациональный стачечный комитет "Заради майбутнього!" для организации, при необходимости, всеукраинских забастовок

Киев. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Украине создан совместный Общенациональный стачечный комитет профсоюзов, самозанятых и фермеров, который будет координировать их протестные акции, и заниматься, при необходимости, подготовкой к всеукраинским забастовкам.

"Мы объявляем о создании, наверное, впервые в истории Украины совместного национального единого стачечного комитета, целью которого будет не только координация деятельности профсоюзных организаций, но и движения самозанятых или, как их называют, ФОПов, а также представителей фермерства", - сообщил на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" правозащитник, директор Института профсоюзного развития Михаил Чаплыга.

По его словам, организация будет заниматься не только координацией протестных акций, но и подготовкой к первой за много лет всеукраинской забастовке как "наверное, единственной цивилизованной форме протеста, предусмотренной нашим законодательством".

"Наша главная задача – подготовить почву, чтобы мы были способны, в случае необходимости, провести предупредительную, а позже и полностью готовую, всеукраинскую стачку", - указал Чаплыга.

Правозащитник считает, что опыт проходивших в Украине в последние годы протестов показывает, что "формы Майдана, к сожалению, не являются хорошими и современными формами принятия государственных решений, а является определенными архаичными формами принятия важных для государства решений", а проблемой для власти являются не одноразовые акции протеста, а системное организованное стачечное движение.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что в настоящее время государство монополизирует принятие всех решений, в частности, о новом Трудовом кодексе, который ухудшит права работников, работу Фонда социального страхования, проводит "реформы ради реформ".

Председатель ОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич заявил, что власть сейчас "игнорирует все инициативы, исходящие снизу". "Мы призываем всех коллег присоединиться к нашему Общенациональному стачечному комитету, чтобы наработать инструменты, которые позволят сохранить 1,5 млн предпринимателей-упрощенцев, 2,5 млн рабочих мест, который создали ФОПы на упрощенной системе налогообложения", - отметил он.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак указал, что власть, к сожалению, не хочет слышать мнение тех, кто не согласен с принимаемыми ей решениями. "Значит, в нарастающем темпе пройдем этот путь, будем учиться и достигнем своей цели, и сами себе будем хозяевами", - заявил он.