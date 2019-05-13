"Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" намерены обжаловать решение Печерского райсуда по аресту счетов свыше 20 ягодных предприятий

Киев. 13 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ассоциации "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева по наложению ареста на счета свыше 20 ягодных предприятий на сумму НДС.

"Подали апелляцию. Сейчас необходимо или получить постановление апелляционного суда по данному вопросу или снять (арест-ИФ) в Печерском районном суде Киева. По оптимистическому прогнозу апелляционный суд может рассмотреть дело меньше, чем за две недели. В пессимистическом сценарии это может занять и полгода", - сообщила партнер адвокатской группы "Солодко и партнеры", представляющей интересы ягодных производителей, Злата Симоненко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам главы ассоциации "Укрсадпром" Юрия Вахеля, ассоциации намерены обратиться за помощью в решении сложившийся ситуации к Совету бизнес-омбудсмена.

"Мы легко можем выйти на шести-семизначные цифры в валюте по убыткам ягодных предприятий. Мы планируем обратиться к бизнес-омбудсмену за содействием в решении сложившейся ситуации в ближайшее время", - отметил он.

Как сообщалось, ассоциации "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" заявили об аресте счетов на сумму НДС в системе электронного администрирования НДС свыше 20 ягодных предприятий 24-25 апреля 2019 года в связи с чем, предприятия не могут осуществлять денежные и товарные операции.

По информации ассоциаций, уголовное производство, в рамках которого арестованы счета, касается закупки боевой техники по заказу Министерства обороны, и арест счетов ягодных предприятий является необоснованным.

"Деятельность заблокированных предприятий никоим образом не связана с уголовным делом, на которое ссылается прокурор. Многих предприятий, указанных в ходатайстве, даже не существовало на период, в который осуществлялись расследуемые преступления. Фигуранты уголовного дела не является учредителями или связанными лицами предприятий-членов ассоциаций", - отметили ассоциации "Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" в совместном заявлении.

Согласно заявлению, ассоциации намерены требовать компенсации для предприятий за потерю урожая, штрафы по невыполненным контрактам, потерю плантаций и репутационные убытки.