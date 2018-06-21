Более 7 млн га органических сельхозземель в Украине остаются незадействованными

Более 7 млн га экологически чистых земель в Украине остаются незадействованными для производства органической продукции, сообщает пресс-служба ассоциации "Укрсадпром".

Согласно ее данным, по итогам 2016 года площадь органических сельскохозяйственных земель в мире составляет 57,8 млн га, из них около 400 тыс. га находится в Украине, которая по этому показателю занимает 20-е место. При этом сертифицированные органические площади занимают около 1% в структуре сельскохозяйственных угодий страны.

Как отмечают в "Укрсадпроме", органическое выращивание в Украине плодов, ягод и орехов становится все более популярным.

"Общая динамика свидетельствует о постепенном расширении площадей многолетних насаждений: сейчас они занимают 5 тыс. га. Под семечковыми и косточковых плодами - 2,5 тыс. га, ягодами - 630 га, клубникой - 170 га, грецким орехом - 290 га, фундуком - 40 га, другими орехами - 50 га", - уточняют в ассоциации.

Кроме того, по ее данным, развивается экспорт органической продукции садоводства. В 2017 году производители экспортировали органические плоды и ягоды: замороженную голубику и чернику, свежие яблоки, бузину, березовый сок, ядра грецкого ореха, облепиху, замороженные ежевику, шиповник, землянику, клюкву, боярышник, бруснику и малину, а также концентрат яблочного сока. Основными потребителями стали страны Европейского Союза.

"Органическая продукция, особенно плодово-ягодная, пользуется наибольшим спросом в странах ЕС, США и Канаде. Поэтому перспективным в настоящее время для Украины является выращивание органических фруктов (яблок, ягод, орехов и др.)", - констатирует "Укрсадпром".