Кабмин планирует до 1 сентября запустить электронные земельные торги через "ProZorro.Продажи"

Электронные аукционы по реализации прав аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, через платформу "ProZorro.Продажи" стартуют до 1 сентября этого года, анонсировал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы надеемся на объявление первых аукционов уже в конце лета. Будем стараться сделать это в кратчайшие сроки. Сложностей не должно возникнуть, хотя есть необходимость полноценной интеграции, создания удобного интерфейса для пользователя, поскольку этот тип активов отличается от тех, с которыми мы раньше работали", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник, уточнив, что на техническую доработку потребуется месяц-два.

Кабинет министров на заседании 20 июня внёс изменения в пилотный проект по запуску электронных земельных торгов, разрешив проводить их через платформу "ProZorro.Продажи", пояснил он.

Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, нынешние аукционы по продаже прав аренды земельных участков выглядят сложными и затратными процедурами, тогда как переведение их в электронный формат позволит решить эту проблему.

"Сейчас в госсобственности более 10 млн га земель, при этом официально, сдано в аренду около четверти, заключено 56 тыс. договоров и далеко не все из них по рыночным ценам. Причины тут разные, начиная от коррупции и заканчивая отсутствием эффективного механизма сдачи в аренду земельных участков", - сказал М.Мартынюк.

Он уточнил, что все аукционы по реализации прав аренды на землю в госсобственности с 1 сентября будут проходить в электронном формате.

"Мы за эти два месяца будем "дотягивать" проведение объявленных раньше аукционов, а все последующие будут готовиться в электронном варианте", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

По его словам, в настоящее время осуществляется приведение торговых процедур в соответствие с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов.

"При запуске электронных торгов мы опираемся на готовую инфраструктуру ProZorro, которая уже успешно работает, что позволит нам оперативно отойти от архаического формата проведения торгов и оптимизировать затраты времени и ресурсов для запуска аукционов онлайн. Также мы избавляемся от ограничений по территориальному принципу, который предусматривает физическое присутствие покупателя на месте проведения аукциона", - пояснил он.

По данным Минагропрода, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118, 7 млн грн. Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние 5 лет выросла на более 10 п.п. и по итогам 2017 года составила 14,73%. За первое полугодие 2018 этот показатель увеличен до 18,75%. За январь-июнь 2018 года поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн.