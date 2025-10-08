До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Система Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) та її практичне впровадження у заклади освіти"

У четвер, 9 жовтня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Система Система Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) та її практичне впровадження у заклади освіти".

Учасники: кандидат юридичних наук, доцент, СЕО компанії E-Science Space, радник з питань освіти Центру стратегічних інновацій та прогресивного розвитку Марина Дей; експертка з розробки та впровадження системи НАССР суб'єктам господарювання, у сфері обігу харчових продукті Марія Набока; представник компанії "Протех ІТ Україна", експерт з професійного обладнання (про технічні рішення для шкіл і садків) Ярослав Філатов; керівник адвокатського обʼєднання "Рейвон", адвокат (про правові ризики та відповідальність керівників) Лілія Воронюк; науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", кандидат педагогічних наук Олена Удалова; модераторка - журналістка та комунікаційниця Ольга Левкун (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.