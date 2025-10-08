Інтерфакс-Україна
10:00 10.10.2025

До відома: засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Завершення повноважень місцевої влади: що далі та які ризики для громад"

У п’ятницю, 10 жовтня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Завершення повноважень місцевої влади: що далі та які ризики для громад".

Учасники: ветеран ЗСУ, підприємець, лідер Білоцерківського корпусу добровольців Олександр Магдич; депутат Київської обласної ради, паралімпієць Олег Іваненко; голова Правління Інституту української політики, політичний консультант Олексій Усачов; голова Броварської районної ради Сергій Гришко; соціолог, засновник компанії Active Group Андрій Єременко; радник Асоціації міст України, експерт з питань місцевого самоврядування Іван Фурсенко; адвокат, кандидат юридичних наук, народний депутат України V та VI скликань Валерій Бондик; сільський голова Гатного, керівник Київського обласного регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації ОТГ Олександр Паламарчук (вул. Рейтарська, 8/5-А).

