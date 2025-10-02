Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:30 07.10.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Репродуктивна медицина України під загрозою: чому законопроєкт №13683 б’є по інтересах пацієнтів і репутації держави"

У вівторок, 7 жовтня, о 14.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Репродуктивна медицина України під загрозою: чому законопроєкт №13683 б’є по інтересах пацієнтів і репутації держави".

Учасники: президент Української асоціації репродуктивної медицини, професор, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України Олександр Юзько; віцепрезидент Української асоціації репродуктивної медицини, кандидат медичних наук, лауреат Державної премії України Валерій Зукін; народна депутатка України Марія Іонова; народна депутатка України, медикиня-доброволиця Яна Зінкевич; телеведуча, журналістка, авторка "Курбанова Live" Олена Курбанова (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова до 12:00 7 жовтня, [email protected], (096) 012 03 26 (WhatsApp) (агенція комунікацій "ВАРТО").

 

