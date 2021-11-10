В "Слуге народа" не подтвердили информацию о том, что на ближайшем съезде партия может рассмотреть вопрос о лишении Разумкова манданта

Заместить главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не подтвердила информацию о том, что одноименная партия на своем ближайшем съезде планирует рассматривать вопрос о лишении манданта бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"У нас не планируется съезд на 13 ноября. Думаю, он состоится 20 ноября, а может – 19-го. Пока что нет повестки дня съезда, поэтому подтвердить информацию о том, что он планирует рассматриваться вопрос касательно мандата (Разумкова – ИФ), я не могу. Но в принципе такие разговоры, дискуссии ведутся, хотелось бы все-таки услышать позицию юристов, нужно обсудить этот вопрос и принять какое-то консолидированное решение. Но пока что не могу подтвердить", – сказала парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Вместе с тем Кравчук отметила, что съезд точно намерен рассмотреть вопросы о переизбрании руководителя партии и касательно внесения изменений в устав политсилы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Слуга народа" на своем съезде, который якобы планируется на субботу, 13 ноября, с большой долей вероятности будет поднимать вопрос по поводу лишения мандата Разумкова.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что не намерен совмещать новую должность с постом лидера партии. Вероятно, что главой политсилы в таком случае может стать заместитель председателя одноименной фракции Елена Шуляк. В частности, нродный депутат и член партии "Слуга народа" Александр Качура ранее отметил, что намерен рекомендовать Шуляк на эту должность на съезде "Слуги народа", который запланирован на третьею декаду ноября.

Народные депутаты избрали Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады 19 октября.