Политика

17:40 02.10.2021

Гройсман: недофинансирование войск превышает 2 млрд грн

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Гройсман: недофинансирование войск превышает 2 млрд грн

Министерство обороны Украины не имеет возможности профинансировать текущие потребности украинской армии на сумму более 2 млрд грн, заявил лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.Об этом сообщил

"Наши ребята стоят на защите? Стоят! По состоянию на 1 сентября 2021г. Минобороны не имело возможности профинансировать средства на сумму 2,035 млрд грн. По состоянию на 27 сентября - потребность 2,325 млрд грн", - сказал Гройсман в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что узнал о долге перед украинскими военными, в том числе теми, которые сейчас на передовой, направив официальный запрос в Министерство обороны.

Теги: #армия #финансирование #гройсман
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