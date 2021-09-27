Политика

15:29 27.09.2021

Немецкие "свободные демократы" объявили о предварительных переговорах о коалиции с "Зелеными"

1 мин читать
Немецкие "свободные демократы" объявили о предварительных переговорах о коалиции с "Зелеными"

Глава "Свободной демократической партии" Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил о "предварительных переговорах о правительственной коалиции" с "Зелеными", сообщает телеканал Welt.

"Между "Зелеными" и СвДП нет больших содержательных различий", - сказал он.

По его словам, расхождения есть, но теперь "их будут обсуждать на коалиционных переговорах".

"Зеленые" и СвДП понадобятся одной из крупнейших политических сил Германии для формирования правящей коалиции, и без этих двух партий коалиция будет невозможна.

Парламентские выборы прошли в Германии в минувшее воскресенье, по предварительным итогам побеждает Социал-демократическая партия Германии.

Теги: #свдп #зеленые #линднер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:39 16.07.2021
Нарушение Украиной меморандума с "зелеными" губительно для инвестклимата страны – посол Норвегии

Нарушение Украиной меморандума с "зелеными" губительно для инвестклимата страны – посол Норвегии

17:16 12.06.2021
Немецкие "Зеленые" утвердили кандидата в канцлеры

Немецкие "Зеленые" утвердили кандидата в канцлеры

10:01 16.05.2019
Спикер Рады подписал закон о "зеленых" аукционах

Спикер Рады подписал закон о "зеленых" аукционах

18:35 19.10.2018
Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики ФРГ - Линднер

Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики ФРГ - Линднер

01:30 25.09.2017
Линднер возглавит фракцию либералов в бундестаге - портал журнала "Фокус"

Линднер возглавит фракцию либералов в бундестаге - портал журнала "Фокус"

00:20 16.07.2017
Власти Финляндии теперь могут эффективнее противодействовать "зеленым человечкам"

Власти Финляндии теперь могут эффективнее противодействовать "зеленым человечкам"

12:48 01.04.2015
Украине необходимо проводить реальные реформы – директор Восточного комитета немецкой экономики

Украине необходимо проводить реальные реформы – директор Восточного комитета немецкой экономики

16:05 02.10.2014
Урегулировать ситуацию в Украине поможет полное выполнение минских договоренностей, считает немецкий эксперт

Урегулировать ситуацию в Украине поможет полное выполнение минских договоренностей, считает немецкий эксперт

10:25 26.02.2013
Зеленые Европарламента критически отзываются о результатах саммита Украина-ЕС

Зеленые Европарламента критически отзываются о результатах саммита Украина-ЕС

13:49 19.12.2011
Партия зеленых Украины идет на выборы в Раду в 2012г.

Партия зеленых Украины идет на выборы в Раду в 2012г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Разумков выздоровел и в понедельник выходит на работу

Еврокомиссия приветствует решимость Зеленского побороть влияние олигархов в Украине

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Лидер СДПГ Шольц надеется на формирование нового правительства ФРГ до Рождества

Лидер побеждающих в Германии социал-демократов выступает за коалицию без партии Меркель

Женское представительство в новом составе парламента Исландии не превысит 50%

Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Лашет уже высказал намерение формировать правительство

Данные exit poll на выборах в ФРГ расходятся, по одному побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну

В Кремле заявили, что контакты Зеленского и Путина невозможны из-за позиции Киева

Разумков выздоровел и в понедельник выходит на работу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА