Немецкие "свободные демократы" объявили о предварительных переговорах о коалиции с "Зелеными"

Глава "Свободной демократической партии" Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил о "предварительных переговорах о правительственной коалиции" с "Зелеными", сообщает телеканал Welt.

"Между "Зелеными" и СвДП нет больших содержательных различий", - сказал он.

По его словам, расхождения есть, но теперь "их будут обсуждать на коалиционных переговорах".

"Зеленые" и СвДП понадобятся одной из крупнейших политических сил Германии для формирования правящей коалиции, и без этих двух партий коалиция будет невозможна.

Парламентские выборы прошли в Германии в минувшее воскресенье, по предварительным итогам побеждает Социал-демократическая партия Германии.