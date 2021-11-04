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05:50 04.11.2021

Госдеп США считает возможным быстро договориться с Ираном о возвращении в СВПД

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Госдеп США считает возможным быстро договориться с Ираном о возвращении в СВПД

Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому (СВПД), заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Если Иран серьезно подойдет к работе, то процесс можно завершить относительно быстро", - сказал он на брифинге.

По словам Прайса, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем".

В то же время представитель госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

Он подчеркнул, что следить за ходом переговоров в Вене между Ираном и международными посредниками будет спецпосланник США Роберт Мэлли.

Теги: #сша #свдп #иран
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