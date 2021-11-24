"Зеленым" в правительстве ФРГ достанутся пять министерств, коалиционные переговоры завершились — СМИ

Партия «Зеленых» в новом правительстве ФРГ получит пять министерств, в том числе МИД, министерство по делам семьи, а также единое министерство климата и экономики, сообщают мировые СМИ в среду, передает портал Green Deal.

В Германии закончились переговоры о формировании нового коалиционного правительства, и министр финансов Олаф Шольц в ближайшие недели, как ожидается, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, пишет агентство Bloomberg.

Спустя два месяца интенсивных переговоров социал-демократы во главе с Шольцем заявили, что представят соглашение о создании коалиции, заключенное с партией «Зеленых» и Свободной демократической партией на совместной пресс-конференции в Берлине в 15:00 (16:00 по Киеву).

Bloomberg напоминает, что новое правительство поставит перед собой центральной задачей сохранение климата, стимулирование инвестиций в новые технологии и модернизацию инфраструктуры Германии.

Кроме того, оно планирует отказаться от использования угля в энергетике к 2030 году — на восемь лет раньше, чем планировалось.

Новая правящая коалиция будет также стремиться ускорить переход страны на электромобили.

По данным агентства, пост главы МИД может занять глава «Зеленых» Анналена Бербок. Она может стать первой женщиной-министром иностранных дел Германии. Bloomberg напоминает, что кандидат на пост главы МИД является противницей проекта «Северный поток 2» и критикует Китай за нарушение прав человека.

Новое министерство климата и экономики может возглавить сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек. Как сообщает Bild, партия «Зеленых» в новом правительстве ФРГ получит еще три министерства, в том числе по делам семьи. Главой министерства юстиции может стать представитель Свободной демократической партии Марко Бушманн.

Пару дней назад в распоряжении Bloomberg оказался предварительный список постов в кабинете министров. Согласно этому списку, министром финансов станет лидер свободных демократов Кристиан Линднер.

В общей сложности соратникам Линднера будут подчиняться четыре министерства, а социал-демократической партии (СДПГ) — все остальные, включая ведомство федерального канцлера.

После того, как партии представят соглашение о коалиции, его должны одобрить члены всех трех партий. В новой коалиции выразили надежду, что парламент Германии изберет Шольца канцлером. Это может произойти в течение недели, которая начнется 6 декабря.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Победу на них одержала Социал-демократическая партия во главе с Шольцем, партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Новая коалиция сменит правительство уходящей с поста канцлера Меркель, которая возглавляла его 16 лет.