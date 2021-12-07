Политика

14:32 07.12.2021

Новое правительство Германии будет обсуждать политические аспекты проекта "Северный поток -2"

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Новое правительство Германии будет обсуждать политические аспекты проекта "Северный поток -2"

Будущий глава германского министерства экономики и климата Роберт Хабек (партия "зеленых") заявил, что газопровод "Северный поток 2" еще не сертифицирован, и новое правительство Германии будет обсуждать его с политической точки зрения.

"Северный поток 2" не разрешен и проверка продолжается. В этот период, пока идет проверка, мы будем обсуждать проект с политической точки зрения и говорить о том, как могут быть сведены воедино внешнеполитическая ситуация в Украине и европейское стремление к деэскалации", - заявил Хабек журналистам в Берлине во вторник.

Теги: #северный_поток_2 #зеленые #германия
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