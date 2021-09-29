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01:34 29.09.2021

Французские "зеленые" выбрали 54-летнего Жадо своим кандидатом на выборах президента в 2022 году

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Французские "зеленые" выбрали 54-летнего Жадо своим кандидатом на выборах президента в 2022 году

Французская партия "зеленых" во вторник выбрала политика и эколога Янника Жадо своим кандидатом на выборы президента страны, которые состоятся в 2022 году, сообщает газета "Фигаро".

Во второй тур внутрипартийных выборов 54-летний Жадо вышел с евродепутатом Сандрин Руссо. В итоге Жадо получил 51,03%, его оппонентка - 48,97%.

Жадо с 1999 года входит в состав партии "зеленых". С 2009 года он также является евродепутатом, в 2014 году его вновь переизбрали в Европарламент.

Французские СМИ отмечают, что как социалисты, так и "Непокоренная Франция" опасаются, что "зеленые" на выборах в следующем году могут показать результаты лучше, чем кандидаты их партий.

Между тем, западные эксперты по-прежнему предполагают, что основная борьба на выборах в 2022 году развернется между нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном и лидером ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции запланированы на весну 2022 года.

 

Теги: #кандидат #франция #зеленые #выборы
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