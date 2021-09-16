Экс-министр Кабмина Саенко возглавил исполком партии "Украинская стратегия"

Экс-министр Кабинета министров Украины (2016-2019) Александр Саенко сообщил, что возглавил исполнительный комитет партии "Украинская стратегия" и стал заместителем руководителя партии Владимира Гройсмана.

"Осень и новые политические вызовы... После непродолжительного периода бизнеса, науки и саморазвития, своим главным приоритетом определил развитие и подготовку партии "Украинская стратегия Гройсмана" к участию в очередных избирательных кампаниях в должности заместителя руководителя и главы исполнительного комитета партии", - написал Саенко в Facebook.

Он напомнил, что тесно сотрудничал с Гройсманом в течение двух лет в парламенте и еще четырех - в правительстве.