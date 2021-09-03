Политика

15:19 03.09.2021

"Украинская стратегия Гройсмана" договорилась о партнерстве с "Платформой громад" в Ивано-Франковске

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"Украинская стратегия Гройсмана" договорилась о партнерстве с "Платформой громад" в Ивано-Франковске

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ) и всеукраинское объединение "Платформа громад", представленные в советах различных уровней в Ивано-Франковской области, заявили о стратегическом партнерстве.

"Соответствующие договоренности подписали главы партий - Владимир Гройсман и Олег Гончарук в Ивано-Франковске", - сообщает пресс-служба "Украинской стратегии".

Отмечается, что цель партнерства - сотрудничество на региональном и общегосударственном уровне, представительство и защита интересов громад, совместное участие в следующей парламентской кампании. Среди приоритетных тем сотрудничества - исправление допущенных действующей властью ошибок в реформе децентрализации, продвижение идей поддержки громад - в контексте административного управления, полномочий и финансового обеспечения, а также совместное участие в избирательных кампаниях всех уровней, включая парламентскую.

"Мы закладываем традицию объединения людей, которые знают свое дело и смеют его делать. Настоящие лидеры с нами. Мы начинаем путь, и этот путь будет достойным. Мы должны ввести новую политическую культуру и новое качество ответственности", - подчеркнул Гройсман.

"Когда мы впервые заявили о своей партии, о намерении идти на выборы - мы слышали много негатива и критики, но результат, как говорится, на табло. Мы поставили себе амбициозные цели и достигли их на местных выборах 2020 года. Мы готовы идти дальше", - отметил Гончарук.

Теги: #гройсман #украинская_стратегия #ивано_франковская_область
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