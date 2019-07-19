Политика

14:25 19.07.2019

"Украинская стратегия" не использовала "грязные технологии" против конкурентов в избирательной кампании -

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"Украинская стратегия" не использовала "грязные технологии" против конкурентов в избирательной кампании -

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман отметил, что его политическая сила в ходе избирательной кампании в Верховную Раду не использовала грязных технологий в отношении других партий.

"Мы должны защитить все то, что мы с вами начали делать. Мы много имеем планов и заданий. Наша команда является одной из самых профессиональных команд", - сказал Гройсман на стратегическом форуме партии в пятницу в Киеве.

Одними из главных приоритетов политсилы Гройсман назвал возобновление территориальной целостности Украины, а также развитие национальной экономики.

"Эта избирательная кампания является непростой: быстрой и несколько грязной. Но никто: ни я, ни наша команда, - не применяли никаких грязных подходов к кому либо в этой кампании", - отметил лидер партии "Украинская стратегия".

В то же время, он не в первый раз отметил, что и против его политсилы и других партий из демократического лагеря велась нечестная и дискредитирующая кампания.

В стратегическом форуме приняли участия кандидаты в депутаты от партии "Украинская стратегия", а также ряд общественных деятелей. Среди прочего, на мероприятии выступил музыкант Виктор Бронюк (группа "Тик").

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" Гройсман на выборах 21 июля будет голосовать на избирательном участке в Виннице.

Теги: #гройсман #украинская_стратегия #выборы
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Интерфакс-Украина
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