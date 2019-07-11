Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

Кабинет министров Украины на заседании 10 июля одобрил внедрение единой электронной услуги для оформления необходимых документов для новорожденных под названием "еМалятко", сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

"Новый сервис для молодых родителей в рамках реформы государственного управления. Сегодня правительство дало старт новой электронной услуге "еМалятко". Еще только полгода назад мы обсуждали возможность внедрения такой услуги с международными партнерами и коллегами из министерств и ведомств, а уже сегодня мы можем представить сервис 10 в 1 онлайн", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Следовательно, по словам А.Саенко, с 1 января 2020 года, 10 услуг, которые получают родители при рождении ребенка, таких как, например, государственная регистрация рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, определения принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины, внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографического реестра с присвоением уникального номера записи в нем, станут лишь одной комплексной и доступной онлайн услугой. "Просто ухаживая за вашим малышом, который недавно появился на свет, вы сможете получить все необходимые услуги с вашего гаджета", - добавил министр.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня начинает работать электронная услуга "Муниципальная няня". "Отныне, подать документы для возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет можно без визитов к чиновникам, удобно и быстро", - резюмировал Александр Саенко.