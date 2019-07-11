События

12:16 11.07.2019

Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

2 мин читать
Кабмин дал старт внедрению единой электронной услуги по оформлению документов для новорожденных "еМалятко" – Саенко

Кабинет министров Украины на заседании 10 июля одобрил внедрение единой электронной услуги для оформления необходимых документов для новорожденных под названием "еМалятко", сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко. 

"Новый сервис для молодых родителей в рамках реформы государственного управления. Сегодня правительство дало старт новой электронной услуге "еМалятко". Еще только полгода назад мы обсуждали возможность внедрения такой услуги с международными партнерами и коллегами из министерств и ведомств, а уже сегодня мы можем представить сервис 10 в 1 онлайн", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Следовательно, по словам А.Саенко, с 1 января 2020 года, 10 услуг, которые получают родители при рождении ребенка, таких как, например, государственная регистрация рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, определения принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины, внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографического реестра с присвоением уникального номера записи в нем, станут лишь одной комплексной и доступной онлайн услугой. "Просто ухаживая за вашим малышом, который недавно появился на свет, вы сможете получить все необходимые услуги с вашего гаджета", - добавил министр.

 Он также сообщил, что с сегодняшнего дня начинает работать электронная услуга "Муниципальная няня". "Отныне, подать документы для возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет можно без визитов к чиновникам, удобно и быстро", - резюмировал Александр Саенко.

Теги: #саенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:58 03.07.2019
Саенко приветствовал решение ЦИК об отмене регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария

Саенко приветствовал решение ЦИК об отмене регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария

15:32 26.06.2019
Офис президента присоединится к реформе госуправления - Саенко

Офис президента присоединится к реформе госуправления - Саенко

02:48 12.06.2019
Получение госуслуг в режиме "онлайн" позволяет гражданам не встречаться с чиновниками

Получение госуслуг в режиме "онлайн" позволяет гражданам не встречаться с чиновниками

14:07 07.06.2019
Пятерку списка партии "Украинская стратегия" для участия выборах в Раду возглавили Гройсман, Гриневич, Саенко, Джаппарова и Нищук

Пятерку списка партии "Украинская стратегия" для участия выборах в Раду возглавили Гройсман, Гриневич, Саенко, Джаппарова и Нищук

17:04 22.05.2019
Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

15:59 22.05.2019
МВФ прекратил миссию в Украине

МВФ прекратил миссию в Украине

15:06 08.04.2019
Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

09:25 29.03.2019
Несколько членов Кабмина могут войти в новую политсилу главы правительства в случае его решения принять участие в парламентских выборах

Несколько членов Кабмина могут войти в новую политсилу главы правительства в случае его решения принять участие в парламентских выборах

16:04 06.02.2019
Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

13:04 20.12.2018
Саенко ожидает следующий транш на реформу госуправления от ЕС в размере EUR10-20 млн в апреле-мае 2019

Саенко ожидает следующий транш на реформу госуправления от ЕС в размере EUR10-20 млн в апреле-мае 2019

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

Европейская РН Vega не смогла вывести на орбиту военный спутник ОАЭ

МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

Британия обвинила иранские суда в создании помех британскому танкеру в Ормузском проливе

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

В Харькове восстановили бюст Жукова

Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

Двое детей погибло в результате ДТП на Прикарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА