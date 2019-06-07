Пятерку списка партии "Украинская стратегия" для участия выборах в Раду возглавили Гройсман, Гриневич, Саенко, Джаппарова и Нищук

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" со съезда партии "Украинская стратегия Гройсмана" в пятницу в Киеве.

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламенте 8-го созыва прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" и стал председатель Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины. В парламент прошел по списку БПП.

Лилия Гриневич ранее работала докторантом в Институте педагогического образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины, позже была депутатом Рады 7-го (фракция "Батькивщина") и 8-го созывов (фракция "Народный фронт"), а с апреля 2016 года назначена министром образования в правительстве Гройсмана.

Александр Саенко с марта 2014 года был советником вице-премьер Гройсмана. Позже работал руководителем секретариата спикера Рады в период Гройсмана. А в апреле 2016 года назначен министром Кабинета министров.

Эмине Джаппарова – украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С октября 2015 по апрель 2016 года находилась в должности советника министра информационной политики по вопросам информационной политики по вопросам Крыма, а с апреля 2016 года стала первым заместителем главы Мининформполитики.

Евгений Нищук – украинским актер театра и кино. Был "голосом Майдана" во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Позже его дважды назначали министром культуры Украины: с февраля по декабря 2014 и с апреля 2016 по сегодняшний день.