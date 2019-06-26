Офис президента присоединится к реформе госуправления - Саенко

Кабинет министров Украины на заседании 26 июля поддержал инициативу Офиса президента Украины присоединиться к реформе государственного управления, сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

«Важно, что образованный недавно офис главы государства будет сформирован по лучшим европейским стандартам государственного управления. Сегодняшнее решение позволит привлечь на работу в офис лучших специалистов, отобранных по итогам прозрачных конкурентных конкурсов. Они будут работать над вопросами внешней и внутренней политики, которые относятся к компетенции президента. И будут делать это по лучшим западным образцам государственного управления», - написал министр на своей странице в сети Facebook.

По словам А.Саенко, это позволит получить качественное обеспечение деятельности главы государства, необходимое в современных условиях развития страны.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ №417/2019 от 20 июня). Позже он также утвердил положение об офисе.

Зеленский также определил структуру Офиса президента, в которой, в частности, предусмотрены директораты по вопросам правовой политики; по вопросам внешней политики; по вопросам национальной безопасности и обороны; по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности; по вопросам региональной политики и децентрализации; по вопросам экономической политики; по вопросам внутренней и гуманитарной политики; по вопросам информационной политики.