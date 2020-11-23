"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

Фракция "Европейская солидарность" в Винницком областном совете в первый день работы сессии покинула зал и заявила о переходе в оппозицию к партии "Украинская стратегия Гройсмана".

"Фракция политической партии "Европейская солидарность" вынуждена перейти в оппозицию из-за фактического создания большинства в областном совете партиями "Украинская стратегия Гройсмана", "Слуга народа", "Батькивщина" и "За майбутнє", первые шаги которого идут вразрез с идеологическими принципами "Европейской солидарности", - говорится в заявлении главы фракции "Евросолидарности" Андрея Гижко, обнародованном на сайте Винницкой территориальной организации политсилы.

По его словам, в первые часы работы облсовета новосозданное большинство проталкивает решения, которые разрушают местное самоуправление и прозрачность использования бюджетных средств.

"В таких условиях мы идем в оппозицию. Ведь для нас идеологические основы и обязательства перед избирателями являются главным приоритетом. Мы остаемся с Винницкой областью и с людьми, которые за нас голосовали. И будем жестко контролировать действия новосозданного большинства и добиваться реализации европейских принципов самоуправления и стандартов жизни на нашей родной Винниччине", - подчеркивается в заявлении.

Во фракции "Украинская стратегия Гройсмана" такой шаг фракции "Евросолидарность" не комментируют, но отмечают, что "открыты к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, представленными в областном совете".

По результатам местных выборов "Украинская стратегия Гройсмана" сформировала крупнейшую фракцию в Винницком облсовете - 40 мандатов из 84. У "Евросолидарности" - 11 мандатов.

Облсовет возглавил представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Вячеслав Соколов (68 голосов "за"). Представителя "Евросолидарности" Андрея Гижко поддержали 10 депутатов.