Политика

12:15 07.09.2021

Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий

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Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий

Партия "Батькивщина" разработала проекты законов о снижении цен на коммунальные услуги и выплате субсидий, заявила глава партии Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете, сообщает пресс-служба политсилы.

"Проблемы, с которыми сегодня живут люди - это и инфляция, и недоступность системы здравоохранения, и падение качества образования, но я хочу сосредоточиться на том, что практически через месяц станет самой большой проблемой страны. На крайне бедные семьи обрушивают повышение тарифов на тепло и на газ в 1,5-2 раза. По расчетам Ассоциации Укртеплокоммунэнерго, однокомнатная квартира в месяц будет платить на 1000 грн больше", - отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что Верховная Рада должна объединиться вокруг решения этого ключевого вопроса.

"Ситуация не безвыходная. Первое, что нам нужно сделать, - проанализировать ситуацию и признать, что такие тарифы не выдержит 80% людей в Украине. Соответственно, следует вернуться к нашему закону №4680, который возвращает отечественный газ украинцам по честной цене", - убеждена Тимошенко.

Также она подняла вопрос нехватки в бюджете средств на выплаты субсидий. Их осталось 7% от запланированной суммы.

"Наша команда предлагает немедленно рассмотреть законопроект, который мы сейчас регистрируем, чтобы 2,7 миллиарда долларов, полученных от МВФ, направить на субсидии людям. Мы открываем этот документ для подписания всеми лидерами фракций и для объединения. И последнее, что я требую - в пятницу мы должны заслушать премьера, чтобы он рассказал, где у него деньги на субсидии, откуда повышение тарифов в 1,5-2 раза, когда хватает украинского газа, и сколько еще будут издеваться над украинцами, зарабатывая на этом миллиарды", - заключила Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #тарифы
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