Политика

09:28 11.06.2021

Получение безвиза с ЕС стало историей успеха Украины и символом прощания с "совком" - Порошенко

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Получение безвиза с ЕС стало историей успеха Украины и символом прощания с "совком" - Порошенко

Получение безвизового режима с Европейским Союзом стало символом прощания с "совком" для Украины, считает пятый президент Украины Петр Порошенко.

"4 года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу. Это событие, безусловно, стала историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье", - написал Порошенко в соцсети Facebook в пятницу.

"Безвиз - это также и международное признание успешности политических, правовых, институциональных и антикоррупционных реформ, которые осуществляла наша команда", - добавил он.

Он отметил, что получение безвиза стало своеобразным четким ответом чиновникам, которые пытаются исказить прошлое, нивелировать и дискредитировать заслуги команды пятого президента в реформировании Украины и международные победы Порошенко.

"Но убежден, что и безвиз, и Соглашение об ассоциации, и Томос об автокефалии будут оставаться настоящими "легендарными" историями успеха нашего государства, о которых шестой президент Зеленский, к сожалению, может пока только мечтать", - написал Порошенко.

Он выразил надежду, что в скором времени антиковидные ограничения будут сняты и граждане Украины смогут беспрепятственно путешествовать по Европе, и призвал власти ускорить темпы вакцинации.

"Верю, что будущее Украины - в Евросоюзе, и ничто, и никто, и никогда нас не остановит. И наша команда "Европейской Солидарности" сделает для этого все возможное и даже невозможное. Поскольку в этой борьбе нас поддерживают и миллионы граждан Украины, и наши международные друзья и партнеры, в частности из Европейской народной партии - самой влиятельной европейской политической семьи, которая всегда стояла в первых рядах проукраинской международной коалиции - коалиции в защиту проевропейских реформ и отпора российской агрессии. Вместе мы победим!", - заключил Порошенко.

 

Теги: #безвиз #порошенко
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